HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Çiftlik Bank' davasında firari sanık Cengiz Samur'un talebi reddedildi

'Çiftlik Bank' davasında firari sanık Cengiz Samur'un talebi reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 14:00 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank davasının firari sanığı Cengiz Samur'un avukatı, ABD'de bulunan ve uzun süre tutuklu kalacağını düşündüğü için Türkiye'ye gelmek istemediğini ifade eden müvekkilinin, 'tutuklanmayacağı güvencesi' verilmesi halinde duruşmaya gelip savunmasını yapmak istediğini belirtti. Mahkeme heyeti, sanık Cengiz Samur'un avukatının bu talebini reddetti.

'Çiftlik Bank' davasında firari sanık Cengiz Samur'un talebi reddedildi

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu Mehmet Aydın ile yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü firari 20 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Niyazi Karakoç, Cafer Solak ve Cudi Cumhur Yurdakul ile avukatları katıldı.

TUTUKLANMAMA GÜVENCESİ İSTEDİ

Duruşmada söz alan firari sanık Cengiz Samur'un avukatı Behlül Kıroğlu, müvekkilinin aynı zamanda ABD vatandaşı olduğu için halen orada yaşadığını belirterek, "Müvekkilim Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 246 ve 248. maddeleri dikkate alınarak hiçbir koşula bağlanmaksızın tutuklanmayacağı güvencesi verilmesi halinde ülkemize gelip savunmasını yapmak istemektedir. Müvekkil uzun süre tutuklu kalacağını düşündüğü için Türk yargısına güvenmediğini, bu nedenle gelmek istemediğini ifade etmiştir. Bunun yanı sıra dava konusu suçla ilgisi olmayan müvekkilimin mal varlığına konulan tedbirin kaldırılmasını da talep ediyoruz." dedi.

Sanıklardan Düzgün Genç'in avukatı Asu Aze Özberk de müvekkili hakkında konulan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Söz verilen diğer sanık avukatları da eksikliklerin giderilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Cengiz Samur ve Osman Naim Kaya hakkında çıkarılan yakalama kararlarının devamına karar verdi.

SAMUR'UN AVUKATININ TALEBİ REDDEDİLDİ

Firari sanık Cengiz Samur'un avukatının talebinin reddine karar veren heyet, sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının kaldırılması yönündeki istemleri de reddetti.

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4'ü firari 48 sanıktan 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor.

İddianamede, 3 bin 762 kişi de "müşteki" olarak yer alıyor.

Aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan ikişer yıldan altışar yıla, "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan yine 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan da altışar yıldan on dörder yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, bu kapsamda 18 örgüt yöneticisinin 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, 23 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar, 7 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Öte yandan Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 17 Mart'ta görülen celsesinde 48 sanıktan 28'inin dosyasının davanın niteliği dikkate alınarak bu dosyadan ayrılmasına ve ayrı bir esasa kayıt edilmesine karar vermişti.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Bir ilde 'uçak düştü' ihbarı! Ekipler alarma geçtiBir ilde 'uçak düştü' ihbarı! Ekipler alarma geçti
Bursa LGS 2020 taban puanları ve yüzdelik dilimleriBursa LGS 2020 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

En Çok Okunan Haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Bülent Ersoy stüdyoyu terk etti! "Ne haliniz varsa görün"

Bülent Ersoy stüdyoyu terk etti! "Ne haliniz varsa görün"

Karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı! Doktor şoke oldu

Karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı! Doktor şoke oldu

Flaş karar! 1 Ağustos'tan itibaren yasak

Flaş karar! 1 Ağustos'tan itibaren yasak

Görülmemiş olay! Maç bitti, yakasına yapıştı...

Görülmemiş olay! Maç bitti, yakasına yapıştı...

Semiha Yıldırım'a hakaret eden Özeren, gözaltına alındı

Semiha Yıldırım'a hakaret eden Özeren, gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Sakarya'da şiddetli patlama! Acı haber geldi

Sakarya'da şiddetli patlama! Acı haber geldi

627 emniyet müdürünün yerleri değişti

627 emniyet müdürünün yerleri değişti

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı: Zorunlu olmadıkça gitmeyecekler

Sağlık Bakanlığı: Zorunlu olmadıkça gitmeyecekler

Diğer Haberler
Beğendik Köprüsü nerede? Türkiye'nin en yüksek köprüsü

Beğendik Köprüsü nerede? Türkiye'nin en yüksek köprüsü

Kastamonu'da 'uçak düştü' ihbarı! Ekipler alarma geçti

Bir ilde 'uçak düştü' ihbarı! Ekipler alarma geçti

13 yaşındaki çocuk vahşice öldürülmüştü! Adliyede linç girişimi

13 yaşındaki çocuk vahşice öldürülmüştü! Adliyede linç girişimi

İBB açıkladı! Yüzde 248,5 arttı

İBB açıkladı! Yüzde 248,5 arttı

Sakarya'daki ikinci patlamaya ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama

Jandarma'dan flaş açıklama

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.