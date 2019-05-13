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Çiftlik Bank davasında ikinci duruşma başladı; mağdurlar dinleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 11:11 | Son Güncelleme

KURUCUSU Mehmet Aydın'ın firari olduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının ikinci duruşması başladı.

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-KURUCUSU Mehmet Aydın'ın firari olduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının ikinci duruşması başladı. Mehmet Aydın ile birlikte İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Cuma günü görülen davanın ilk duruşmasında 23 sanık dinlenmişti. Davanın bugünkü duruşmasında mağdurlar dinleniyor. 11 SANIK TUTUKLU 7 SANIK FİRARİ 30 şüpheli hakkında, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığını arttırma" suçlarından 5'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Dava kapsamında 11 sanık tutuklu bulunuyor. Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli ise firari. 132 BİN KİŞİDEN 1.1 MİLYAR LİRA TOPLAMIŞ Şüphelilerin 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira para topladığı, toplanan bu paranın 687 milyon 838 bin 995 lirasının katılımcılara geri ödendiği belirtiliyor. İDDİANAMEDEN İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 1 kez "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", 3 bin 762 kez "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık", 3 bin 762 kez "Ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez de "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıl hapis cezası isteniyor.

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