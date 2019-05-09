Çiftlik Bank davasında ilk duruşma yarın

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - ÇİFTLİK Bank davasının ilk duruşması yarın yapılacak.

Kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte 7'si firari, 11'i tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının ilk duruşması yarın görülecek.

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın başlayacak olan duruşmaya, 13 Mayıs Pazartesi günü devam edilecek. Duruşmalar 17 Mayıs Cuma gününe kadar aralıksız sürecek. Yarın yapılacak ilk duruşmada sanıklara ve avukatlarına söz verilmesi bekleniyor. Sanıkların ifadelerinin tamamlanmasından sonra da 3 bin 762 mağdura söz verilecek.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 1 kez "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", 3.762 kez "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık", 3762 kez "Ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez de "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıl hapis cezası isteniyor.

11 SANIK TUTUKLU 7 SANIK FİRARİ

30 şüpheli hakkında da, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığını arttırma suçlarından 5'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Dava kapsamında 11 sanık tutuklu bulunuyor. Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli ise firari.

