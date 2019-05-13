Çiftlik Bank davasında mağdurlar dinleniyor

Kurucusu olan firari sanık Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 7’si firari 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının ikinci duruşması başladı. Mahkeme bu celsede mağdur beyanlarını dinleyecek.

Binlerce kişinin kar vaadiyle dolandırılmasına ilişkin görülen Çiftlik Bank davasında aralarında kurucusu olan firari sanık Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 48 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 11 tutuklu sanık cezaevinden getilirken, çok sayıda mağdur ve avukatları da salonda hazır bulundu.

Mağdurların kimlik tespitinin ardından beyanlarına geçildi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Mart 2018 tarihinde hazırlanan iddianamede, 3762 kişi müşteki, 48 kişi ise sanık yer aldı.

Sanıkların bu sistem aracılığıyla 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı, katılımcılara bu dönemde 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı anlatıldı.

Sistem bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlere kayyım atandığı, örgütün para alışverişini sağlamak üzere kullandığı tüm banka hesaplarında yer alan paralara el konulduğu ve örgüte ait olup ele geçirilen tüm dijital materyallerin bilirkişi eşliğinde incelendiği, gerekli kurumlardan raporların temin edildiği belirtildi.

Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur’un Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarından iadesinin istendiğinin belirtildiği iddianamede, Türkiye’de olduğu bilinen Hakan Soysal, Niyazi Karakoç ve Serdar Dosdoğru’nun ise yakalama emriyle arandıkları belirtildi.

İddianamede, firari sanık Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 22 bin 580’er yıldan 75 bin 260’şar yıla kadar hapsi istendi.

Örgüt üyeleri ve yardım edenlerin aralarında bulunduğu 30 sanık hakkında ise, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından toplamda 5’er 13’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.



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