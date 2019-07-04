Çiftlik Bank davasında tutuklu sanık kalmadı

Yüksel KOÇ / İstanbul, (DHA) - KURUCUSU Mehmet Aydın ile birlikte 5'si firari, 2'i tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının bugün görülen duruşmasında tutuklu sanıklar Savaş Yıkılmaz ve Cudi Cumhur Yurdakul'un tahliyesine karar verildi.

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanıklar Cudi Cumhur Yurdakul, Savaş Yıkılmaz ve tutuksuz sanıklar Serdal Dostdoğru, Anıl Çiçek, Hamit Can, İzzet Çelik ve Düzgün Genç ile tarafların avukatları katıldı. Başka illerden bulunan bazı sanıkların talimatla alınan ifadeleri dava dosyasına geldi. SILA AYDIN KARACABEY’DE VERDİĞİ İFADE DAVA DOSYASINA GİRDİ

Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın’ın 26 Haziran 2019 tarihinde Karacabey 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından alınan savunması da dava dosyasına girdi.

Tutuksuz sanık eski Uzman Çavuş Hamit Can, 2017 yılında sosyal medya üzerinden Çiftlik Bank ile karşılaştığını, başlangıçta 15 bin TL para yatırdığını, 150 bin TL karşılığı çiftlik açtığını, 2018 yılında da ödemelerin durması üzerine şirkete ihtarname gönderdiğini söyledi. Can, mağdur olduğunu, örgüte üye olduğu yönündeki suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Sanıklar Anıl Çiçek ve İzzeddin Çelik de örgüt üyesi oldukları yönündeki suçlamaları kabul etmediler.

MÜŞTEKİLER ARASINDA ZABIT KATİBİ DE VAR

İstanbul Adalet Sarayı’nda zabıt katibi olarak çalıştığını beyan eden müşteki Cengiz M., 2017 yılında Konya’da askerlik yaparken arkadaşlarının söylemesi üzerine sistemden haberdar olduğunu, 6 bin TL yatırdığını, 2 bin TL’sini geri aldığını 4 bin TL alacaklı olduğunu belirterek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Bugünkü davada toplam 45 müşteki dinlendi. Müştekiler alacaklı olduklarını belirterek sanıklardan şikayetçi olduklarını beyan etti. TUTUKLU OLAN SON SANIKLAR DA TAHLİYE EDİLDİ

Tutuklu sanık Cudi Cumhur Yurdakul’un avukatı Aydın Mollaoğlu, müvekkilinin yurt dışından kendiliğinden geldiğini, emniyet mensuplarına yardımcı olduğunu belirterek tahliyesine karar verilmesini istedi.

Tutuklu sanık Savaş Yıkılmaz’ın avukatı Ülkü Düztaş da müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini istedi. SILA AYDIN’IN DA ARALARINDA OLDUĞU 21 SANIK HAKKINDAKİ ADLİ KONTROL KARARLARI KALDIRILDI

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Cudi Cumhur Yurdakul ve Savaş Yıkılmaz’ın adli kontrol hükümleri ile tahliyelerine karar verdi. İki sanığın ayda bir gün karakola giderek imza vermelerine karar veren mahkeme, Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın’ın da aralarında bulunduğu 21 sanık hakkındaki adli kontrol kararını da kaldırdı.