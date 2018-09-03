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Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 14:21 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank ile 80 bin kişiden dolandırdığı 500 milyon TL'nin üzerinde parayla yurtdışına kaçan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın lüks yaşamına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Dubai'de bir kadınla lüks bir mekanda görüntülenen Aydın'ın 90 bin lira hesap ödediği öğrenildi.

Mobil oyun oynayarak para kazanma vaadiyle yola çıkan ve kısa sürede çok sayıda üye toplayan 'Çiftlik Bank' isimli sanal saadet zinciri, Türkiye'nin en büyük çiftliklerini kurma iddiasıyla gösterişli etkinlikler düzenlemişti. Şikayetler üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan incelemeler sırasında şirketin 25 yaşındaki CEO'su, 'Tosuncuk' lakabıyla da bilinen Mehmet Aydın, yaklaşık 80 bin kişiden topladığı 500 milyon TL'nin üzerinde parayla yurtdışına kaçmıştı. Uruguay'a kaçtığı öne sürülen firari CEO Mehmet Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

DUBAİ'DE 30 BİN DİRHEM HESAP, 20 BİN DİRHEM BAHŞİŞ

CEO Mehmet Aydın'ın dolandırdığı paraları nasıl harcadığını gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Dubai'nin en lüks mekanlarından birinde görülen Aydın'ın yanında bir kadın olduğu ve garsonların kendileriyle özel olarak ilgilendiği görülüyor. Garsonların sunduğu içkiyi içen Aydın ve beraberindeki kadının, oldukça keyifli oldukları görüntülere yansıyor. Aydın'ın masada toplam 90 bin TL'ye tekabül eden, 30 bin dirhem hesap, 20 bin dirhem bahşiş ödemesi yaptığı öğrenildi.

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KIBRIS'TA KUMAR OYNAMIŞ

Ortaya çıkan bir diğer görüntü ise, şirketin paraları kaçırdığı ilk yer olarak düşünülen Kıbrıs'tan. Firari CEO'nun kaçtığı ilk günlere ait olduğu ait olduğu öğrenilen görüntülerde Mehmet Aydın, Kıbrıs'ın en büyük kumarhanelerinden birinde poker oynuyor.

LÜKS ARABA KOLEKSİYONU YAPMIŞ

Firari CEO Aydın'ın, Uruguay'da çekildiği öne sürülen, Ferrari ile kırmızı ışıkta beklediği ve daha sonra otomobiliyle adeta şov yaparak uzaklaştığı anlara ait görüntüler konuşulmuştu. Lüks otomobil merakı olan Aydın, Ferrari'nin yanı sıra çok sayıda lüks araç almış.

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AĞABEY HONGKONG'TA

Kardeşiyle birlikte yurtdışına kaçan ağabey Fatih Aydın ise ülke ülke geziyor. Aydın, Hong Kong'ta çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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Çiftlik Bank Mehmet Aydın ceo dubai fotoğraf tosuncuk

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
seviyorum şu çocuğu inek sağarak zengin oldu gitti :)
helal u hoş olsun. adam yemesini biliyor :))
helal olsun tosuncuga catır catır yiyiyor paraları
En azından eskiden dolandırıcılar (Kastelli, Jet Fadıl, Titan Kemal) yakalanır, hapiste cezalarını çekerlerdi. AKP uğraşmıyor bile.
Afiyet olsun..
Enai parası yemek tosuna yaramış boğa olma yolunda ilerliyor
Ulan cebinizdeki parayı bakanlar milletvekilleri çaldı sesinizi cikarmadiniz.Tosuncuk az bi şey kopardı hemen adama hakaret ediyonuz.
ye tosunum yeeee afiyet şeker olsun tosunuma bu kadar keriz varken helal sana ye paşam
EZ PARALARI TOSUNUM HAKKINDIRR...
benim koskoca devletim şu yavşağı yakalayıp getirmeyi bırak milletin hoşnutluğu için kafasına sıkamıyormu acaba
bence 80’li ve 90’lı yıllardaki gibi yurtdışı infaz ekipleri tekrar kurulmalı bunun gibi pisliklerin ülkenin parasını çalanların infaz edilmedi lazım ideolojisi ve inancına bakılmaksızın , ülke böyle kurtulur...
Bu millete böyle tarak az bile,okumama,anlamama,sorgulamama ,tarafkarlik,itaatkarlik ve tepkisizlik millete döşenen taraklarin başlıca sebebi.
TAYYUPUN TOSUNU..AYNI TAYYUP GİBİ KERİZ PARASI EZİYORR...
mkmun öküzü o kadar para verdik gitti işkembene kelepçe taktır bari..
Tosun paşa
BOŞVERİN TOSUNU MOSUNU.. 1256 KİŞİ BİR GECEDE NASIL İHYA EDİLİP DEFLET KATRİLYONLARCA ZARARA UĞRATILDI.. EVET EVET HALKBANKASI.. LÜTFEN ONUN HABERİNİ VERİN..
Şuan o 80 bin kişi yi düşünemiyorum :D
ulen ne akillimis be ne goturdun ALLAH KUDÜS diyerek
ben para kaptırmadım kaptıranlar düşünsün ayrıca bilerek bu haberleri yapıp mağdurların içini karartmanı ne anlamı var
ülkede koyun çok olursa bu tür insanlar eksik olmaz
helal olsun tosunuma. ye koçum ye. hakettin sen :)
helal sana tosunum
Forexçi Hanifi de burda selafet içindeyim görünümü veriyor.Ahh adalet ahh
Ya CEO’luk mevkisini kirletmiyelim.. Bu totoş resmen dolandırıcı.. Haram para yiyyenin sonunu ilerde hep beraber görürüz..
şu fındığı bile getiremiyoruzya helal olsun bize
helalolsun
Yakışır tosunuma keriz paralarını anca oralarda yersin.
oh beee afiyet olsun
balık baştan kokar.kuyruğuda kokuyorsa.atılır yiyilmez.
helal olsun
İYİKİ DEVLETİMİZ VAR .BÖYLE ADAMLARI ŞIP DİYE YAKALAR GETİRİR. HATTA OLAY GERÇEKLEŞMEDEN ENSESİNE BİNER .DEVLETİMİZ !!!!!!!SAĞOLSUN
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