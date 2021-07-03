Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın uçağı İstanbul'a indi

Uzun süredir yurt dışında firari olarak aranan ve dün Brezilya’nın Sao Paulo kentinde Türk makamlarına teslim olan Çiftlik Bank Kurucusu Aydın'ın uçağı İstanbul'a indi.

UÇAĞI 9.50 SIRALARINDA TÜRKİYE'YE HAREKET ETMİŞTİ

Bugün sabah 09.50 sıralarında Türkiye’ye getirilmek üzere Sao Paulo’dan yola çıkarılan Aydın’ın da içinde olduğu tarifeli uçak, saat 22.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’nda indi. Brezilya makamları, Türkiye’nin talebi üzerine Mehmet Aydın’ı sınır dışı etmiş, THY’ye ait TK-0016 sefer sayılı uçakla İstanbul’a göndermişti.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Çiftlik Bank" davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın hakkında devam eden soruşturma ve kamu davaları kapsamında yapılması gereken adli işlemlerin tamamlanması amacıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kamuoyunda Çiftlik Bank adıyla bilinen ve gelir getirme vaadiyle binlerce vatandaşın maddi zarara uğramasına neden olan oluşuma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Suç Örgütüne Üye Olmak, Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanarak ve Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık Yapmak ile Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak suçlarından başlatılan soruşturmalar kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında bu tarihe dek iki ayrı kamu davası açılmış olup, ayrıca henüz yakalanmayan veya haklarındaki deliller toplanmamış olan şüphelilere ilişkin bir soruşturmamız da devam etmektedir." denildi.

Soruşturmaya konu örgütün lideri olan ve hakkında 31 Mayıs 2018 tarihli iade talepnamesi düzenlenerek Brezilya adli makamlarından iadesi talep edilen şüpheli Mehmet Aydın'ın, adı geçen ülkede yakalanarak bugün itibariyle iade edildiği aktarılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı’nda teslim alınan şüpheli, hem hakkında devam eden soruşturma hem de daha önce açılan kamu davaları kapsamında yapılması gereken ifade alma, sorgu vs. adli işlemlerin tamamlanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Gözaltına alınan Aydın, hakkında yürütülen il dışındaki soruşturma dosyalarına ilişkin İstanbul Havalimanı Adliyesi’nde Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısına ifade verecek. Daha sonra ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürülecek.

BREZİLYA'DA TESLİM OLMUŞTU

Hayata geçirdiği ’Çiftlik Bank’ ile 2018 yılında 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak ortadan kaybolan ve uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan ’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya’da Sao Paulo Başkonsolosluğuna teslim olmuştu.

TESLİM ANI VE UÇAKTAN İLK FOTOĞRAF

Öte yandan Mehmet Aydın'ın teslim olduğu anda çekilen ilk görüntü ve fotoğraflarına ulaşıldı. Görüntüde Aydın'ın, konsoloslukta teslim olduktan sonra polis tarafından üst aramasının yapıldığı anlar yer aldı. Mehmet Aydın'ın, Türkiye'ye getirildiği uçakta çekilen fotoğrafta da yanında polislerin olduğu görüldü.

HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARLARI

Aydın hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Aydın, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması" suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2021, "Tehdit" suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 8 Şubat 2021, "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 6 Haziran 2018, "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu. (DHA/AA/İHA)



