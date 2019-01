Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de 'Tanker Bank’ dolandırıcılığı

Küçük Amerika olarak bilinen Giresun’un Yağlıdere ilçesinde başlayan ve İstanbul ile Amerika Birleşik Devletlerini (ABD) de kapsayan ‘Tanker Bank’ olayının mağdurlarından H.E’nin iddiasına göre, ‘Tanker işletmeciliği’ işi adı altında para toplayan ve işi yürüten Mustafa Ç. her ay düzenli olarak hisse sahiplerine güven sağlamak için anlaşma yaptıkları kadar parayı elden kurye vasıtasıyla ödedi.

Saadet zincirinde olan ve güvendiği arkadaşları tarafından tavsiye edilmesiyle mağdur H.E. bir kısmını hesabından bir kısmını ise bankadan kredi çekerek işe 175 bin lira paraya yatırdı. Yaklaşık 6 ay boyunca anlaşmış olduğu 8 bin lirayı elden alan H.E son ayın parası gelmeyince diğer hisse sahipleri ile irtibata geçti. Diğer hisse sahiplerinin de parasını alamadığını öğrenen H.E., Mustafa Ç. ile irtibata geçmek istedi. Mustafa Ç.’nin telefonun kapalı olduğunu ve sosyal medya hesaplarının da dondurulduğunu fark eden H.E. şimdi diğer mağdurlarla birlikte paralarını kurtarmak için dava açmaya hazırlanıyor.