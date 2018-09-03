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Çiftlik Bank'ın firari CEO'su Aydın'ın lüks yaşamından yeni görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 14:34 | Son Güncelleme

'ÇİFTLİKBANK ' ile 80 bin kişiden dolandırdığı 500 milyon TL'nin üzerinde parayla yurtdışına kaçan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın lüks yaşamına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL,(DHA)

'ÇİFTLİKBANK ' ile 80 bin kişiden dolandırdığı 500 milyon TL'nin üzerinde parayla yurtdışına kaçan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın lüks yaşamına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Dubai'de bir kadınla lüks bir mekanda görüntülenen Aydın'ın 90 bin lira hesap ödediği öğrenildi.

Mobil oyun oynayarak para kazanma vaadiyle yola çıkan ve kısa sürede çok sayıda üye toplayan 'Çiftlik Bank' isimli sanal saadet zinciri, Türkiye'nin en büyük çiftliklerini kurma iddiasıyla gösterişli etkinlikler düzenlemişti. Şikayetler üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan incelemeler sırasında şirketin 25 yaşındaki CEO'su, 'Tosuncuk' lakabıyla da bilinen Mehmet Aydın, yaklaşık 80 bin kişiden topladığı 500 milyon TL'nin üzerinde parayla yurtdışına kaçmıştı. Uruguay'a kaçtığı öne sürülen firari CEO Mehmet Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

DUBAİ'DE 30 BİN DİRHEM HESAP, 20 BİN DİRHEM BAHŞİŞ

CEO Mehmet Aydın'ın dolandırdığı paraları nasıl harcadığını gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Dubai'nin en lüks mekanlarından birinde görülen Aydın'ın yanında bir kadın olduğu ve garsonların kendileriyle özel olarak ilgilendiği görülüyor. Garsonların sunduğu içkiyi içen Aydın ve beraberindeki kadının, oldukça keyifli oldukları görüntülere yansıyor. Aydın'ın masada toplam 90 bin TL'ye tekabül eden, 30 bin dirhem hesap, 20 bin dirhem bahşiş ödemesi yaptığı öğrenildi.

KIBRIS'TA KUMAR OYNAMIŞ

Ortaya çıkan bir diğer görüntü ise, şirketin paraları kaçırdığı ilk yer olarak düşünülen Kıbrıs'tan. Firari CEO'nun kaçtığı ilk günlere ait olduğu ait olduğu öğrenilen görüntülerde Mehmet Aydın, Kıbrıs'ın en büyük kumarhanelerinden birinde poker oynuyor.

LÜKS ARABA KOLEKSİYONU YAPMIŞ

Firari CEO Aydın'ın, Uruguay'da çekildiği öne sürülen, Ferrari ile kırmızı ışıkta beklediği ve daha sonra otomobiliyle adeta şov yaparak uzaklaştığı anlara ait görüntüler konuşulmuştu. Lüks otomobil merakı olan Aydın, Ferrari'nin yanı sıra çok sayıda lüks araç almış.

AĞABEY HONGKONG'TA

Kardeşiyle birlikte yurtdışına kaçan ağabey Fatih Aydın ise ülke ülke geziyor. Aydın, Hong Kong'ta çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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