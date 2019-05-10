Çiftlik Bankın Müdürü: Mehmet Aydın'ın kardeşi çiftlikten hayvan çaldı

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-KURUCUSU Mehmet Aydın'ın firari olduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının ilk duruşması sona erdi.

Basın mensupları ve izleyicilerin yer olmadığı gerekçesi ile alınmadığı duruşmada 11'i tutuklu 24 sanığın ifadesi alındı.

İnegöl'deki çiftlikte bir süre müdürlük yaptığını söyleyen Umeyr Karakoç, sistemin kurucusu Mehmet Aydın'ın kardeşi Fatih Aydın'ın çiftlikten büyükbaş hayvan çaldığını ortaya çıkardığını ancak olayın üstünün örtüldüğünü söyledi.

Savcı, Bulgaristan'ın Türkiye'ye iade ettiği sistemin yazılımcısı Düzgün Genç'in de aralarında bulunduğu 3 kişinin tahliyesini istedi.

Kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte 7'si firari, 11'i tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasında ilk duruşmaya başlandı.

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına 11'i tutuklu 24 sanık ve avukatları katıldı.

Duruşma salonunun bulunduğu koridora tutuksuz sanıklar ve avukatların dışında kimsenin girişine izin verilmedi.

Duruşmaya 24 sanığın kimlik tespiti ile yapıldı. Ardından sanıkların sorgularına geçildi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince... Kalp krizi geçiren liseli Fatmagül, kurtarılamadı Evlerinde ölü bulunan iki arkadaş toprağa verildi

YAZILIMCI: TÜRKİYE'DE ŞİRKETLE İLGİLİ HİÇBİR FAALİYETİM OLMADI

Bulgaristan'dan Türkiye'ye iade edilen sistemin yazılımcısı olduğu iddia edilen tutuklu sanık Düzgün Genç, 2009 yılından beri Bulgaristan'da yaşadığını söyledi. Çiftlik Bank'taki işine diğer tutuklu sanık Cudi Cumhur'un referansı ile onun yardımcısı olarak başladığını söyleyen Genç, "Amerika'daki şirkette çalışacağımı düşünüyordum, Türkiye'deki şirketle ilgili hiçbir faaliyetim olmadı" dedi.

2017 yılı Haziran ayında Cudi Cumhur ve Mehmet Aydın ile Arjantin'e gittiğini söyleyen Genç, "Orada 5 ay kaldım. Sigortamın yatırılmaması ve vaatlerin yerine getirilmemesi nedeniyle 2017 Kasım'ında İstanbul'a geldim. Buradan Bulgaristan'a gittim. İddialar nedeniyle Bulgaristan polisi tarafından gözaltına alındım. İsteğimle Türkiye'ye iade edildim. Türkiye'de şirketle ilgili hiçbir faaliyetim olmamıştır. Arjantin'de iken sadece Türkiye'deki Çiftlik Bank bayilerinin sitelerini hazırladım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Tutuklu sanık Cudi Cumhur Yurdakul, bilgisayar yazılım uzmanı olduğunu belirterek, "2016 yılı Aralık ayında internet sitesi üzerinden kendisine ulaşan, önceden tanımadığım Cengiz Samur'un teklifi ile Bursa'ya gidip Mehmet Aydın ile tanıştım. Yazılım geliştirici olarak çalışma konusunda konuştuk. 15 Mayıs 2017 tarihine kadar çalıştım. Çiftlik Bank'ın merkezi Ataşehir'e taşınınca ben IQ Yazılım AŞ isimli şirket kurdum ve Fame Game Hayvancılık AŞ ile yazılım konusunda sözleşme yaptım. Kimseden para almadım. Kimseyi de bu oluşuma para yatırması konusunda yönlendirmedim" dedi.

"MEHMET AYDIN VE SILA AYDIN'IN ÇOK FAZLA KİŞİSEL HARCAMA YAPMALARINDAN RAHATSIZ OLDUM"

Örgüt yöneticisi veya üyesi olmadığını söyleyen Cudi Cumhur, "2017 yılı Kasım ayından itibaren yönetici olarak bilinen Mehmet Aydın ve eşi Sıla Aydın ile bir kaç kişinin çok fazla kişisel harcama yapmalarından rahatsız oldum. Bu konudaki şikayet ve endişelerimi de kendilerine bildirmiştim. 2017 yılında resmi kurumlar bilgi ve belge toplamaya başlayınca ben bu konuda bütün yardımımı yaptım. Gerekli olan belgeleri de verdim. Başlangıçta Çiftlik Bank'a ait söz konusu yazılımı oluşturan kişi ben değilim" dedi. 'FATİH AYDIN'IN ÇİFTLİKTE BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÇALDIĞINI ORTAYA ÇIKARDIM'

Can Feza olarak tanınan Orhan Gül'ün menajerliğini yaptığını, Can Feza'nın 2016 yılında 81 ilde konser vermek için Mehmet Aydın ile anlaştığını söyleyen tutuklu sanık Umeyr Karakoç, "Mehmet Aydın da rap şarkıları söyleyen biriydi. Bu şekilde ben de Mehmet Aydın ile tanışmış oldum. 2017 yılı Mart ayında 15-20 gün hayvanların bulunduğu İnegöl'deki çiftlikte müdürlük yaptım. Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın'ın çiftlikten büyükbaş hayvan çaldığını ortaya çıkardım. Ancak olay nedeniyle kurulan konsey Mehmet Aydın'a yanlış bilgi verdi. 2017 Kasım ayında Dubai'de kurulacak çiftlik için oraya gittim. Kurulması düşünülen şirket işi olmadı. Ben de İstanbul'a döndüm. Şirkette yöneticilik yapmadım, dolandırıcılık yapmadım. Örgüt üyesi değilim" dedi.

Müvekkili Cudi Cumhur'un Avukatı Aydın Mollaoğlu, davanın dayanağını oluşturan raporların müvekkilinin yardımları ile düzenlendiğini savunarak tahliyesini talep etti.