Çiftlik Bankın Müdürü: Mehmet Aydın'ın kardeşi çiftlikten hayvan çaldı (ARŞİV)

İnegöl'deki çiftlikte bir süre müdürlük yaptığını söyleyen Umeyr Karakoç, sistemin kurucusu Mehmet Aydın'ın kardeşi Fatih Aydın'ın çiftlikten büyükbaş hayvan çaldığını ortaya çıkardığını ancak olayın üstünün örtüldüğünü söyledi.

Basın mensupları ve izleyicilerin yer olmadığı gerekçesi ile alınmadığı duruşmada 11'i tutuklu 24 sanığın ifadesi alındı.

YAZILIMCI: TÜRKİYE'DE ŞİRKETLE İLGİLİ HİÇBİR FAALİYETİM OLMADI

Bulgaristan'dan Türkiye'ye iade edilen sistemin yazılımcısı olduğu iddia edilen tutuklu sanık Düzgün Genç, 2009 yılından beri Bulgaristan'da yaşadığını söyledi. Çiftlik Bank'taki işine diğer tutuklu sanık Cudi Cumhur'un referansı ile onun yardımcısı olarak başladığını söyleyen Genç, "Amerika'daki şirkette çalışacağımı düşünüyordum, Türkiye'deki şirketle ilgili hiçbir faaliyetim olmadı" dedi.

2017 yılı Haziran ayında Cudi Cumhur ve Mehmet Aydın ile Arjantin'e gittiğini söyleyen Genç, "Orada 5 ay kaldım. Sigortamın yatırılmaması ve vaatlerin yerine getirilmemesi nedeniyle 2017 Kasım'ında İstanbul'a geldim. Buradan Bulgaristan'a gittim. İddialar nedeniyle Bulgaristan polisi tarafından gözaltına alındım. İsteğimle Türkiye'ye iade edildim. Türkiye'de şirketle ilgili hiçbir faaliyetim olmamıştır. Arjantin'de iken sadece Türkiye'deki Çiftlik Bank bayilerinin sitelerini hazırladım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Tutuklu sanık Cudi Cumhur Yurdakul, bilgisayar yazılım uzmanı olduğunu belirterek, "2016 yılı Aralık ayında internet sitesi üzerinden kendisine ulaşan, önceden tanımadığım Cengiz Samur'un teklifi ile Bursa'ya gidip Mehmet Aydın ile tanıştım. Yazılım geliştirici olarak çalışma konusunda konuştuk. 15 Mayıs 2017 tarihine kadar çalıştım. Çiftlik Bank'ın merkezi Ataşehir'e taşınınca ben IQ Yazılım AŞ isimli şirket kurdum ve Fame Game Hayvancılık AŞ ile yazılım konusunda sözleşme yaptım. Kimseden para almadım. Kimseyi de bu oluşuma para yatırması konusunda yönlendirmedim" dedi.