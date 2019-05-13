Çiftlik Bank'ta ifade veren 59 mağdurun kaptırdığı para tutarı 1 milyon 419 bin lira

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-KURUCUSU Mehmet Aydın'ın firari olduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının ikinci duruşması sona erdi.

Bugünkü duruşmada yatırdıkları paraları geri alamayan 59 mağdurun beyanı alındı. Mağdurların tutanaklara geçen beyanına göre sisteme yatırdıkları para miktarı 2 milyon 61 bin 480, geri aldıkları miktar ise 641 bin 990, geri alamadıkları tutar ise 1 milyon 419 bin 490 lira.

Kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte 7'si firari, 11'i tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasında ikinci duruşması bitti. İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 11 tutuklu sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada 59 mağdurun beyanı alındı.

Duruşma salonunun bulunduğu koridorda bekletilen mağdurlar, salonun küçüklüğü nedeniyle gruplar halinde içeriye alındılar.

Sabah yapılan oturumda 38 mağdurun beyanı alındı. Öğleden sonra ise 16'sı işitme ve konuşma engelli 16 kişinin de aralarında bulunduğu 21 mağdurun beyanı alındı.

ENGELLİ MAĞDURLARIN BEYANLARI İŞARET DİLİ TERCÜMANI ARACILIĞI İLE ALINDI

İşaret dili tercümanı aracılığı ile beyanı alınan mağdur Ahmet Ramazan Mete, bilgisayar yazılımcısı olduğunu belirterek, 33 bin TL yatırdığını, 7 bin TL'sini geri alabildiğini söyledi.

Mağdur Erhan Tığlı da emekli olduğunu, sisteme 45 bin lira yatırdığını, 25 bin lirasını geri aldığını belirterek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Mağdur Erkan Acar, Gebze'de bir otomobil fabrikasında işçi olduğunu belirterek, 26 bin lira yatırıp 9 bin lirasını geri aldığını söyledi.

Esenyurt'ta bir otomobil fabrikasında çalıştığını söyleyen mağdur Cihat Adsan ve Serkan Şen, toplam 600 bin lira yatırdıklarını, bu tutarın da 150 bin lirasını geri aldıklarını söylediler.

Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını söyleyen mağdur Aykut Karabulut, 12 bin 500 lira yatırdığını, 11 bin lirasını geri aldığını belirterek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.