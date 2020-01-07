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  4. Çiftlik Caddesi anket sonuçları açıklandı

Çiftlik Caddesi anket sonuçları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 16:29 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çiftlik Caddesi’nin (İstiklal Caddesi) trafiğe açılması için yapılan anketin sonucunu açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çiftlik Caddesi’nin (İstiklal Caddesi) trafiğe açılması için yapılan anketin sonucunu açıkladı. Yapılan ankette trafiğe açılmasını isteyenlerin oranı yaklaşık yüzde 64’ü bulurken, istemeyenlerin oranı ise yüzde 36 civarında kaldı.
Samsun’un en işlek ve bilinen simge caddelerinden birisi olan, cadde AVM olarak düzenlenen Çiftlik Caddesi, yıllardır sadece yaya trafiğine açık olarak şehre hizmet veriyordu. Samsun Büyükşehir Belediyesi halktan ve esnaft gelen talep üzerine Çiftlik Caddesi’nin tekrar trafiğe açılması için anket çalışması yaptı. Caddede oturanlar, mal sahipleri ve esnafla yapılan anket sonucunda çıkan neticeler bugün kamuoyuyla paylaşıldı. Başkan Mustafa Demir, sonuçları belediye meclisinde partisi olan meclis üyeleriyle birlikte yaptı.

"Çiftlik Caddesi tek yön ve 2 şerit olarak trafiğe açılacak"
Demir, “Çiftlik Caddesi Samsun’un en bilinen caddelerinden bir tanesi. Burası önceden trafiğe açıktı. Daha sonra trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatıldıktan sonra oradaki alışveriş yoğunluğu trafiği açık olan 56’lar Caddesi’ne doğru yöneldi. Biz de Çiftlik Caddesi’nin eski günlerine dönmesi için, halktan gelen talep üzerine anket çalışması yaptık. Bu ankete mecliste partisi bulunan meclis üyeleri de şahitlik etti. Toplam 40 soru vatandaşlara soruldu. Bu kişilerin kayıtları ve verdiği cevaplar da kayıt altına alındı. Sorulan sorular neticesinde ortalama olarak ankete katılanların yüzde 64’ü caddenin tekrar trafiğe açılmasını isterken, yüzde 36’lık kısım ise açılmamasını istedi. Yapılan anket üzerine caddeyi tekrardan trafiğe açacağız. Bunu yaparken alt yapıyı bozmayacağız. Üst yapıda da çıkarttığımız malzemelere zarar vermeyeceğiz, bu malzemeler başka bir yerlerde kullanılacak. Çiftlik Caddesi tek yön ve 2 şerit olarak trafiğe açılacak. Tek şeridinde arabalar park edecek. Otobüs durakları da olacak fakat buraların önüne araba park etmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Burayı tekrar eski haline getirilebilecek bir şekilde trafiğe açacağız” dedi.

Anketteki sorular ve halkın cevabı
Başkan Demir sorulan sorular ve anket sonuçları hakkında ise şunları söyledi:
“İstiklal Caddesi’nin ‘Araç trafiğine kapalı olmasından memnun musunuz?’ sorusuna 488 kişi katıldı. 172 kişi (yüzde 35) ‘evet’ dedi. 288 kişi (yüzde 59) ‘hayır’ dedi. Çekimser oylar dağıtıldığında ise yüzde 63 hayır, yüzde 31 evet çıktı. ‘İstiklal Caddesi’nin araç trafiğine açılmasını ister misiniz?’ sorusuna 488 kişi katıldı. 168 kişi (yüzde 34) ’hayır’, 291 kişi (yüzde 60) ’evet’ dedi. Kararsız oylar dağıtıldığında ise yüzde 63 evet, yüzde 37 hayır sonucu çıktı. İş yerlerinde yapılan anket çalışması sonucunda 300 kişiye ‘İstiklal Caddesi’nin araç trafiğine açılmasını ister misiniz?’ diye sorduk. Yüzde 87 kişi (yüzde 29) ’hayır’, 195 kişi (yüzde 65) kişi ise ’evet’ dedi. Kararsız oylar dağıtıldığında ise yüzde 69 evet, yüzde 31 hayır sonucu çıktı. Hemen hemen bütün sorularda caddenin trafiğe açılması noktasında yüzde 63-64 oranında trafiğe açılması, yüzde 34 civarında da açılmaması yönünde karar çıktı."
Anket sonuçlarının ardından Çiftlik Caddesi trafiğe açılacak. Ekipler 24 esasına göre çalışıp, biran önce caddeyi trafiğe açarak esnafı mağdur etmeyecek.

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