Çiftlik evinde 27 kişiyi dolandırdığı öne sürülen sanıklarla ilgili iddianame hazır

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir'de, psikolojik rahatsızlığı bulunan bazı kişileri tedavi etme bahanesiyle paralarını alarak "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla 2'si tutuklu 4 sanık, 27 mağdurdan her biri için 4,5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Tepebaşı ilçesi Keskin Mahallesi'ndeki bir çiftlik evine yapılan operasyon sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yakalandıktan sonra tutuklanan Sibel G. (50) ve oğlu Sadık Hamza G. (25) ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan iki kişi hakkında hazırlanan iddianame, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıklardan Sibel G'nin, bazı mağdurlardan "tedavi"de kullanacağını beyan ederek kan aldığı, enjektör ya da tabak içindeki kana yüzük bandırarak mağdurların vücutlarına sürdüğü, seanslar karşılığında para aldığı, sıkıntıların giderilmesi amacıyla kurban kesileceğini ve bu doğrultuda para vermeleri gerektiğini söylediği belirtilerek, bu kapsamda soruşturmaya konu olan "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçunun işlendiğinin anlaşıldığı aktarıldı.