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  4. Çiftlik evinde 27 kişiyi dolandırdığı öne sürülen sanıklarla ilgili iddianame hazır

Çiftlik evinde 27 kişiyi dolandırdığı öne sürülen sanıklarla ilgili iddianame hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 12:32 | Son Güncelleme

Eskişehir'de çiftlik evine gelen kişileri tedavi etme bahanesiyle dolandırdığı iddiasıyla oğlu ile tutuklanan kadın ve tutuksuz iki şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi - "Yaşam koçu" olduğunu öne süren kadın ile diğer sanıklar, 27 mağdurun bulunduğu davada "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir'de, psikolojik rahatsızlığı bulunan bazı kişileri tedavi etme bahanesiyle paralarını alarak "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla 2'si tutuklu 4 sanık, 27 mağdurdan her biri için 4,5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Tepebaşı ilçesi Keskin Mahallesi'ndeki bir çiftlik evine yapılan operasyon sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yakalandıktan sonra tutuklanan Sibel G. (50) ve oğlu Sadık Hamza G. (25) ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan iki kişi hakkında hazırlanan iddianame, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıklardan Sibel G'nin, bazı mağdurlardan "tedavi"de kullanacağını beyan ederek kan aldığı, enjektör ya da tabak içindeki kana yüzük bandırarak mağdurların vücutlarına sürdüğü, seanslar karşılığında para aldığı, sıkıntıların giderilmesi amacıyla kurban kesileceğini ve bu doğrultuda para vermeleri gerektiğini söylediği belirtilerek, bu kapsamda soruşturmaya konu olan "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçunun işlendiğinin anlaşıldığı aktarıldı.

Dolandırıldıklarını iddia eden şikayetçilerin ifadelerinin de yer aldığı iddianamede, Sibel G'nin hastaları iyileştirdiğini, büyüleri çözdüğünü beyan ettiği, oğlu Sadık Hamza G'nin Sibel G. ile eylem ve fikir birliği içinde olduğu belirtildi.

Bir çiftin ifadesine yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli Sibel G'nin evli çifte seccade üzerinde durmasını söyleyerek sözde seans uyguladığı, seanslarda yumurta kırdığı ve elinde mühür dediği küçük bir cisimle karınlarına ve sırtlarına dokunduğu, 'Sizde büyü var onu çözeceğiz' dediği, çamaşır leğeninde kum birikintisi ve koyun kafatası ile kemiklerinin bulunduğu, bu alanı gösterip 'Çivileri sökerek sizi bu büyüden kurtaracağım' dediği, kendilerinden seans karşılığında para aldığı anlaşılmıştır."

Nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Sibel G'nin yakalandıktan sonraki ilk ifadesinde suçlamaları reddederek, "2014 yılında almış olduğum eğitime istinaden yaşam koçu olarak çalışıyorum. İş yerime gelen hastalara bir nevi terapi yapıyordum." dediği öğrenildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede, ikisi tutuklu 4 sanığın, "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi. Dosya kapsamında 27 şikayetçinin bulunmasından dolayı sanıkların, her bir mağdur için 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasının istendiği davanın görülmesine şubat ayında başlanacak.

- Olay

Eskişehir'de, psikolojik rahatsızlığı bulunan bazı kişileri tedavi etme bahanesiyle paralarını alarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen Sibel G. hakkında, geçen yıl ağustos ayında yakalama kararı çıkarılmıştı. Bunun üzerine Sibel G'nin, teknik ve fiziki takip sonucunda Sakarya'nın Serdivan ilçesinde olduğu tespit edilmişti.

Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Suç Araştırma Timinin katıldığı operasyonla ilçedeki bir apart dairenin bahçesinde gözaltına alınan Sibel G, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında yakalanan ve Sibel G'ye yardımcı oldukları öne sürülen 3 kişiden, bu kadının oğlu Sadık Hamza G. de tutuklanmış, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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dolandırıcılık Eskişehir iddianame yargılama

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