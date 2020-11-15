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Çiftlik evinde ele geçirildi! Polisten operasyon

15.11.2020 17:34 | Son Güncelleme:
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Çiftlik evinde ele geçirildi! Polisten operasyon

Muğla'nın Milas ilçesinde, polisin bir çiftlik evine düzenlediği operasyonda toplam 308,13 gram esrar ile 9 kök Hint keneviri ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla ilçeye bağlı kırsal Bahçeburun Mahallesi'nde yaşayan Y.P.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Bir hafta süren takibin ardından bugün öğle saatlerinde Y.P.'nin çiftlik evine operasyon düzenlendi. Y.P. eve giriş yaparken yakalandı.

Gözaltına alınan Y.P.'nin çiftlik evinde arama yapıldı. Aramada, evin samanlığında; 265,32 gramı saman balyaları arasına gizlenmiş kavanozlar içinde, 22,16 gramı traktörün koltuğunun yan tarafında poşet içerisinde, evin müştemilat kısmında ise; kavanoz ve kağıtlar içeresine gizlenmiş 20,65 gram olmak üzere toplam 308,13 gram esrar ve bahçeye ekilmiş 9 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Y.P.'nin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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