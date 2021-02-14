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Çiftlik evinde ölü bulundu

14.02.2021 16:00 | Son Güncelleme:
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Çiftlik evinde ölü bulundu

Tekirdağ’da kendisinden bir süredir haber alınamayan İlhan Ergin, çiftlik evinde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre olay, Saray ilçesi Kurtdere Mahallesi’nde meydana geldi.

Tekirdağ’da kendisinden bir süredir haber alınamayan İlhan Ergin, çiftlik evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre olay, Saray ilçesi Kurtdere Mahallesi’nde meydana geldi. Beyazköy Mahallesi yolu üzerinde bir çiftlikte bekçilik yapan İlhan Ergin’den (46) bir süredir haber alamayan bir yakını Ergin’in çalıştığı çiftliğe gitti. Çiftlik evinin penceresinden hareketsiz yatar halde Ergin’i gören yakını, kapısı kilitli olan eve tüm seslenmelerine rağmen Ergin’in sessiz kalması üzerine durumu hemen köy muhtarına bildirdi. Köy muhtarı ve yakınları kapıyı kırarak içeri girdiklerinde İlhan Ergin’in hayatını kaybettiğini gördüler ve durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Kalp krizinden öldüğü tahmin edilen Ergin’in cenazesi olay yerine gelen Saray Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çiftlik evinde ölü bulundu

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