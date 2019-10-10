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Çiftlik evinde üretilen 1 ton nargile tütünü ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 15:59 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de jandarma ekiplerince baskın yapılan bir çiftlik evinde, 1 ton nargile tütünü ele geçirildi.

Çiftlik evinde üretilen 1 ton nargile tütünü ele geçirildi

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de jandarma ekiplerince baskın yapılan bir çiftlik evinde, 1 ton nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi’ndeki bir çiftlik evinde kaçak nargile tütünü imal edildiği ihbarı üzerine hareke geçti. Çitlik evine mahkeme kararıyla baskın yapan ekipler, 1 ton kaçak nargile tütünü, 3 hashas terazi, mikser hamur yoğurma makinası, elektronik ambalaj makinası, 2 pişirme kazanı, büyük ocak, 210 şişe ve paket halinde değişik ebatlarda gıda renklendirici ve aroma, değişik markalarda 5 bin ambalaj paketi, Arapça yazılı 300 hologram, çok sayıda etiket ve boş bidonlar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Çiftlik evinde üretilen 1 ton nargile tütünü ele geçirildi

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