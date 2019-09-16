Çiftlik evindeki ruhsatsız silahlara tutuklama

MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, otomobil hırsızlığı için operasyon düzenlenen çiftlik evinde 3 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde gerçekleşen otomobil hırsızlığı için çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin Milas'ın Dörttepe Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine cumartesi günü belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, silahlara ait mermi ve fişek ile 6 telsiz ele geçirdi. Evdeki S.D. ve Ü.E. gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. S.D çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ü.E. ise serbest bırakıldı.

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