HABER

Çiftlik evindeki yangın, ormana sıçramadan söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 12:18 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ocaklı ve Yeniköy arasında bulunan çiftlik evinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Doğan ZELOVA/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ocaklı ve Yeniköy arasında bulunan çiftlik evinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu ormana sıçramadan söndürüldü.
Gelibolu'da, Ocaklı ile Yeniköy arasında yer alan çiftlik evinde, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören Vedat Er, annesiyle birlikte kaldığı evden hemen çıktı. İhbar üzerine, olay yerine Gelibolu Belediyesi'nden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu evin yanındaki ormana sıçramadan söndürüldü. Alevlerin sardığı çiftlik evi ile 2 araç, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Ünlüler aynı, zamanlar farklı! Bu hallerine çok şaşıracaksınız Ünlüler aynı, zamanlar farklı! Bu hallerine çok şaşıracaksınız
Mersin'de, KKTC'nin kuruluş yıl dönümü kutlamasıMersin'de, KKTC'nin kuruluş yıl dönümü kutlaması
Ağrı'da etkisiz hale getirilen 15 teröristten biri, Gri Liste'de çıktıAğrı'da etkisiz hale getirilen 15 teröristten biri, Gri Liste'de çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

MasterChef'te büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

MasterChef'te büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Milli marş ıslıklandı!

Milli marş ıslıklandı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Fuat Oktay'dan AB'ye 'yaptırım' tepkisi!

Türkiye'den AB'ye sert 'yaptırım' tepkisi!

Son dakika! Gri listede aranan Halis Ersayan öldürüldü

Halis Ersayan öldürüldü

Bombalı eylem hazırlığındaki kadın teröristten çarpıcı itiraflar! Dikkat çeken HDP detayı

Kadın teröristten çarpıcı itiraflar! Dikkat çeken HDP detayı

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

'Oğluma bakmıyorsun' diye kaynana gelinine dava açmıştı! Karar verildi

'Oğluma bakmıyorsun' diye gelinine dava açmıştı! Yeni gelişme

Adnan Oktar'ın 20 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı! 'Nefis müdafaa' dedi

20 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.