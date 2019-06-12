HABER

"Çiftlik" okulda "doğal" eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 11:05 | Son Güncelleme

Aydın'da bir devlet anaokulu, bahçesine kurulan sera, tavuk kümesleri, mutfağı ve ağaç eviyle, uygulamalı trafik eğitimi ve minderde ders yapma uygulamalarıyla öğrencilerine doğayla iç içe eğitim imkanı sunuyor - Okul Müdürü Halil İbrahim Sağlık: - "Eğitimi dört duvar arasından tamamen çıkardık. Köy ortamıyla şehir hayatının bir araya geldiği ortamda öğrencilere mühendis mantığıyla düşünmeyi, matematik zekasını destekleyen bir hayat tarzını göstermeye çalıştık"

FERDİ UZUN - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde eğitimi dört duvar dışına çıkaran bir devlet anaokulu, bahçesindeki sebze ve meyve serası, tavuk kümesleri, mutfağı, ağaç evi, trafik eğitim parkuru ve minderde ders yapma gibi uygulamalarıyla sıra dışı bir eğitim veriyor.

Atça Mahallesi'nde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Cumhuriyet Anaokulunun Müdürü Halil İbrahim Sağlık, 7 bin 800 metrekare açık alana sahip okulda öğrencilerine "yaparak ve yaşayarak öğrenme" yöntemiyle eğitim vermek için kolları sıvadı.

Velilerin de desteğiyle 2 yılda bahçeye sebze ve meyve serası ile tavuk kümesleri kuran Sağlık, verim alamadıkları 35 zeytin ağacının budamasını yaptırdı, okula köpek, kaz, ördek ve tavşan aldı.

Çam ağacının üzerine ağaç ev de yapan Sağlık, öğrencilerin minderde ders yapacağı bölümler, oyuncak arabalarla trafik kurallarını öğrenecekleri trafik eğitim parkuru ve spor alanları oluşturdu.

Adeta çiftliği andıran okula gelen öğrenciler, her sabah kahvaltıda yiyecekleri sebze, meyve ve yumurtayı kendileri toplayarak güne başlıyor.

Okuma saatinde ise öğrenciler, bahçede iplere asılı kitapları seçip ağaç eve çıkarak kitaplarını okuyor.

Okulun mutfağına giren bazı öğrenciler de oyuncak aletlerle yemek yapıp müşteri olarak gelen öğretmenlerine servis yapıyor.

Renkli görüntülerin oluştuğu bahçede öğrenciler hayvanlarla oyun oynayarak vakit geçirirken en sevilen etkinliklerden biri de mindere oturup öğretmenlerden masal dinlemek.

AA muhabirine açıklama yapan Sağlık, okulda STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitim modelini uygulamaya çalıştıklarını söyledi.

Uygulamalı eğitim sayesinde öğrencilerin özgüven kazandığını aktaran Sağlık, kendisini ifade edemeyen bazı öğrencilerin yıl sonunda büyük bir gelişim gösterdiğini söyledi.

Değişen dünya şartlarında eğitimin sabit kalmasının mümkün olmadığına dikkati çeken Sağlık, "Eğitimi dört duvar arasından tamamen çıkardık. Doğa ve teknolojinin, bilim ve sanatın bütünleştiği bir eğitim ortamı kurmayı hedefledik. Köy ortamıyla şehir hayatının bir araya geldiği ortamda öğrencilere mühendis mantığıyla düşünmeyi, matematik zekasını destekleyen bir hayat tarzını göstermeye çalıştık." dedi.

- "Kendimiz yetiştirip kendimiz yiyoruz"

Öğrencilerden 6 yaşındaki Eylül Aksoy, dersleri bahçede yaptıklarında çok mutlu olduklarını, doğayla iç içe olmanın keyif verdiğini ifade etti.

Muhammet Tuna Berber ise "Seramızda domates, salatalık ve diğer sağlıklı gıdalar yetiştiriyoruz. Dışarıdaki ürünlerin içinde kötü maddeler olduğu için biz kendimiz yetiştirip kendimiz yiyoruz." diye konuştu.

Firuze Yazıcı da mutfakta vakit geçirmeyi sevdiğini, okuldaki etkinlikleri çok sevdiğini dile getirdi.

PARTNERAmine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...Amine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...
Antalyalı 2 teknik direktör, Afrika’da gönüllerin sultanıAntalyalı 2 teknik direktör, Afrika’da gönüllerin sultanı
Emniyet kemerini arkadan taktı; Az daha canından oluyorduEmniyet kemerini arkadan taktı; Az daha canından oluyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anaokulu bahçe eğitim Meyve Okul öğrenci sebze

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi

Evin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi

Antik çağlardan beri kullanılıyor! Duyanlar görmek için oraya gidiyor

Antik çağlardan beri... Duyan görmek için oraya gidiyor

Nesli tehlikede olan beyazbantlı dağ engereği Nemrut'ta ortaya çıktı

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Beşiktaş’ta AK Parti seçim aracında yangın çıktı

Beşiktaş’ta AK Parti seçim aracında yangın çıktı

Günlük burç yorumları 12 Haziran Çarşamba - Ay, Satürn ve Mars arasında sert açılar!

Ay, Satürn ve Mars arasında sert açılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.