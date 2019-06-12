"Çiftlik" okulda "doğal" eğitim

FERDİ UZUN - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde eğitimi dört duvar dışına çıkaran bir devlet anaokulu, bahçesindeki sebze ve meyve serası, tavuk kümesleri, mutfağı, ağaç evi, trafik eğitim parkuru ve minderde ders yapma gibi uygulamalarıyla sıra dışı bir eğitim veriyor.

Atça Mahallesi'nde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Cumhuriyet Anaokulunun Müdürü Halil İbrahim Sağlık, 7 bin 800 metrekare açık alana sahip okulda öğrencilerine "yaparak ve yaşayarak öğrenme" yöntemiyle eğitim vermek için kolları sıvadı.

Velilerin de desteğiyle 2 yılda bahçeye sebze ve meyve serası ile tavuk kümesleri kuran Sağlık, verim alamadıkları 35 zeytin ağacının budamasını yaptırdı, okula köpek, kaz, ördek ve tavşan aldı.

Çam ağacının üzerine ağaç ev de yapan Sağlık, öğrencilerin minderde ders yapacağı bölümler, oyuncak arabalarla trafik kurallarını öğrenecekleri trafik eğitim parkuru ve spor alanları oluşturdu.

Adeta çiftliği andıran okula gelen öğrenciler, her sabah kahvaltıda yiyecekleri sebze, meyve ve yumurtayı kendileri toplayarak güne başlıyor.