"Çiftlik Turizmi" ile köy yaşantısı gelecek kuşaklara aktarılacak

HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ta, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Görevlisi Murat Kılıçbey'in hazırladığı "Çiftlik Turizmi" projesi ile taş ve ahşap eski binaların bulunduğu köylerin tanıtılması ve turist sayısının artırılması amaçlanıyor.

Murat Kılıçbey ve kentin Selim ilçesine bağlı Koşapınar köyü sakinleri, yörede nostaljik bir yolculuk imkanı sunan Doğu Ekspresi ile ivme kazanan turizme alternatif olarak hem köy hayatı ile kültürünü tanıtmak hem de turist sayısını artırarak ekonomiye katkı sunmak için "Çiftlik Turizmi" projesini hayata geçirdi.

Yaklaşık 2 yıl önce başladığı çalışmalar sonucu pilot seçilen Koşapınar köyündeki 5 eski ahşap ve taş evin onarılıp ziyarete uygun hale getirilmesini sağlayan Kılıçbey, evlerin bahçelerinin de yöreden toplanan 150-200 yıllık tarım aletleriyle donatılmasına vesile oldu.

Böylece köy yaşantısına turistlerin ilgisini çekmeyi hedefleyen Kılıçbey ve köylüler, aynı zamanda ziyaretçilere köyde kullanılan tarım aletleri ve köye özgü materyallerle köy kültürünün ve geleneklerinin anlatılmasını amaçlıyor.