Çiftlikbank iddianamesi tamamlandı

Çiftlikbank’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında bir numaralı firari şüpheli Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 4 ayrı suçtan 75 bin 260’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, örgüt üyeleri ve örgüte yardım eden 30 şüphelinin ise 13’er yıla kadar hapsi istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlikbank’a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 3 bin 762 kişi müşteki, 48 kişi ise şüpheli olarak yer aldı. Yaklaşık 500 sayfalık iddianamede, 48 şüpheliden Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 18 kişi örgüt yöneticisi, 23 kişi örgüt üyesi ve 7 kişi de örgüte yardım eden konumunda bulundu.

İddianamede, Çiftlikbank olarak bilinen, gelir getirme vaadiyle oynanan ve yeni katılımcıların girmesiyle devam ettirilen, aynı zamanda fiilen çiftlikler de oluşturularak gelir elde edildiği iddia olunan sistem aracılığıyla örgüt faaliyeti kapsamında bilişim sistemleri ve ticaret şirketlerini araç olarak kullanıp nitelikli dolandırıcılık suçları işlendiği ve elde edilen suç gelirlerinin de aklandığı iddiaları üzerine 4 ayrı suçtan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Tüm dosyalar birleştirildi

Soruşturmaya konu sistem kapsamında Geyve, Bursa, Saray, İnegöl, Lüleburgaz, Karacabey ve Akhisar’da fiilen kurulan çiftliklere ilişkin Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kapsamında gerekli arama, el koyma, kayyum atama, yakalama ve ifade alma işlemleri tamamlandıktan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşan dosyaların mevcut soruşturma dosyasıyla birleştirildiği kaydedildi. Sistem bünyesindeki şirketlere kayyum atandı

Soruşturma kapsamında ilgili sistem bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlere kayyım atandığının vurgulandığı iddianamede, örgütün para alışverişini sağlamak üzere kullandığı tüm banka hesaplarında yer alan paralara el konulduğu, örgüte ait olup ele geçirilen tüm dijital materyallerin bilirkişi marifetiyle incelendiği, gerekli kurumlardan raporlar temin edildiği anlatıldı. Şirket ve şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu

İddianamede, örgütün şirket kurarak faaliyet gösterdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adli makamlarından adli yardımlaşma talebinde bulunulduğu belirtilirken, soruşturma kapsamında burada kurulu şirketin ve şüphelilerin mal varlıklarına el konulması, ev, iş yeri ve araçlarında, bilgisayarlarında arama ve el koyma işlemi yapılması yönünde talepte bulunulduğu kaydedildi.