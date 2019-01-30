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Çiftlikbank’ın sosyal medya sorumlusu gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 09:41 | Son Güncelleme

Çiftlikbank soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Çiftlikbank’ın sosyal medya sorumlusu Umeyr Karakoç gözaltına alındı.Çiftlikbank’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Çiftlikbank’ın sosyal medya sorumlusu Umeyr Karakoç yakalandı.

Çiftlikbank soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Çiftlikbank’ın sosyal medya sorumlusu Umeyr Karakoç gözaltına alındı.
Çiftlikbank’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Çiftlikbank’ın sosyal medya sorumlusu Umeyr Karakoç yakalandı. Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Çiftlikbank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı. Soruşturma kapsamında Çiftlikbank kurgusunda yer alan şirketlere hâkim kararlarıyla kayyum atandığı, ayrıca eylemler açısından gerekli mali raporların hazırlanması amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Vergi Denetim Kuruluyla irtibata geçildiği kaydedildi. Açıklamada, “Atılı suçlara iştirak eden çok sayıda şüpheli yakalanmış, yakalanan şüphelilerden bir kısmı tutuklanmış, bir kısmı hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Soruşturma kapsamında aranıp yurtdışında oldukları belirlenen şüpheliler hakkında kırmızı bülten çıkarılmış ve Adalet Bakanlığı aracılığıyla bu şüphelilerin bulundukları ülkelerden iadeleri talep edilmiştir” denildi.

Sosyal medya sorumlusu gözaltında
Açıklamada 10 Ocak 2018 tarihinde hakkında yakalama kararı olan Çiftlikbank’ın sosyal medya sorumlusu şüpheli Umeyr Karakoç’un Çekmeköy’de saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındığı belirtildi.

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