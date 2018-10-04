Çiftliklerden hayvan çalan 4 kişiye tutuklama

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, çiftlikten 26 hayvan çaldıktan sonra kaçarken yakalanıp, gözaltına alınan 4 kişi, mahkemece tutuklandı.
Çerkezköy'ün Ambardere mevkisindeki çiftlikten hayvan çalındığını gören görevli, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdi. Çalıntı hayvanların bulunduğu aracı belirleyip, takibe alan polis ekipleri, ilçe çıkışında sürücüyü durdurdu. Araçta yapılan aramada çalıntı 25 küçükbaş ve 1 büyükbaş bulunurken, U.K., H.K., S.K. ve C.T. ise gözaltına aldı. Yapılan araştırmada şüphelilerin, daha önce de çiftlikler bölgesinden hayvan hırsızlığına karıştığı belirlendi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen U.K., H.K., S.K. ve C.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Çalınan hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.
FOTOĞRAFLI
İstanbul'daki fuhuş operasyonunda şaşırtan görüntü: 8 aylık hamile
Aynı kadına aşık olunca... Sonu feci bitti
'Askeri harekat' açıklaması, Son nokta kondu!
Annesi ile yasak aşk yaşadığını öğrendiği HDP'li başkanı bıçakladı
Genç kızlara kabusu yaşattı! Dövmesi ele verdi
AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!
Pensilvanya'daki FETÖ kampında neler oluyor? Şüphelendiren ayrıntı
Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a: Şansını fazla zorlama! Defterini dürmesini biliriz
Sony, PlayStation Store'da "BÜYÜK Oyunlar, BÜYÜK İndirimler" başlıklı yeni kampanyasını başlattı. İşte detaylar!
Bedelli askerlik yapacaklar için telefon önerileri
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Gerçekten nesilleri kaybediyoruz
Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum