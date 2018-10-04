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Çiftliklerden hayvan çalan 4 kişiye tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 11:08 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, çiftlikten 26 hayvan çaldıktan sonra kaçarken yakalanıp, gözaltına alınan 4 kişi, mahkemece tutuklandı.

Çiftliklerden hayvan çalan 4 kişiye tutuklama

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, çiftlikten 26 hayvan çaldıktan sonra kaçarken yakalanıp, gözaltına alınan 4 kişi, mahkemece tutuklandı.
Çerkezköy'ün Ambardere mevkisindeki çiftlikten hayvan çalındığını gören görevli, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdi. Çalıntı hayvanların bulunduğu aracı belirleyip, takibe alan polis ekipleri, ilçe çıkışında sürücüyü durdurdu. Araçta yapılan aramada çalıntı 25 küçükbaş ve 1 büyükbaş bulunurken, U.K., H.K., S.K. ve C.T. ise gözaltına aldı. Yapılan araştırmada şüphelilerin, daha önce de çiftlikler bölgesinden hayvan hırsızlığına karıştığı belirlendi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen U.K., H.K., S.K. ve C.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Çalınan hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.

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Çiftliklerden hayvan çalan 4 kişiye tutuklamaÇiftliklerden hayvan çalan 4 kişiye tutuklama

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