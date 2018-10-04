HABER

Çiftliklerden hayvan çalan 4 kişiye tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 12:20 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, çiftlikten 26 hayvan çaldıktan sonra kaçarken yakalanıp, gözaltına alınan 4 kişi, mahkemece tutuklandı.

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, çiftlikten 26 hayvan çaldıktan sonra kaçarken yakalanıp, gözaltına alınan 4 kişi, mahkemece tutuklandı. Çerkezköy'ün Ambardere mevkisindeki çiftlikten hayvan çalındığını gören görevli, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdi. Çalıntı hayvanların bulunduğu aracı belirleyip, takibe alan polis ekipleri, ilçe çıkışında sürücüyü durdurdu. Araçta yapılan aramada çalıntı 25 küçükbaş ve 1 büyükbaş bulunurken, U.K., H.K., S.K. ve C.T. ise gözaltına aldı. Yapılan araştırmada şüphelilerin, daha önce de çiftlikler bölgesinden hayvan hırsızlığına karıştığı belirlendi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen U.K., H.K., S.K. ve C.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Çalınan hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.

PARTNERTürkiye'de üretiliyor! Satın almak için 80 ülke sıraya giriyorTürkiye'de üretiliyor! Satın almak için 80 ülke sıraya giriyor
Hasta yakınları, doktoru dövdüHasta yakınları, doktoru dövdü
4 çocuk annesi kadının korkunç ölümü! Gören kahroldu4 çocuk annesi kadının korkunç ölümü! Gören kahroldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kediyi kurtardı, kendisi öldü!

Kediyi kurtardı, kendisi öldü!

Doktoru tekme tokat dövdüler

Doktoru tekme tokat dövdüler

4 çocuk annesi kadının korkunç ölümü! Gören kahroldu

4 çocuk annesi kadının korkunç ölümü! Gören kahroldu

Yüzleri güldüren haber! 170 bin ton bekleniyor

Yüzleri güldüren haber! 170 bin ton bekleniyor

TEM Otoyolu'na giren kedi sürücülere kabusu yaşattı!

TEM Otoyolu'na giren kedi sürücülere kabusu yaşattı!

Çorum'da bulundu! Tam 3 bin 500 yıllık…

Çorum'da bulundu! Tam 3 bin 500 yıllık…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.