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Çiftlikte 5 bin 200 şişe sahte şarap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 10:01 | Son Güncelleme

MERSİN’de bir çiftliğe operasyon düzenleyen polis, 5 bin 200 şişe, sahte şarap ele geçirdi.

Çiftlikte 5 bin 200 şişe sahte şarap ele geçirildi

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de bir çiftliğe operasyon düzenleyen polis, 5 bin 200 şişe, sahte şarap ele geçirdi.
Yılbaşı öncesi sahte içkiye yönelik operasyonlarını sıklaştıran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda Çiftlikköy Mahallesi’nde G.F.'nin çiftliğine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 5 bin 200 şişe el yapımı sahte şarap ele geçiren polis, 150 adet boş şişe ve şişelemede kullanılan malzemelere de el koydu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Çiftlikte 5 bin 200 şişe sahte şarap ele geçirildi

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