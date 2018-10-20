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Çiftlikte aç kalan 150 keçi telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 16:51 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çardak ilçesindeki bir çiftlikte aç ve susuz kalan sürüdeki keçilerden 150'si telef oldu.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çardak ilçesindeki bir çiftlikte aç ve susuz kalan sürüdeki keçilerden 150'si telef oldu. Çardak'ın Sazköy Mahallesi yakınlarındaki küçükbaş hayvan çiftliğinde yaşanan olay, bugün yoldan geçen Zehra Ari isimli vatandaşın dikkatiyle ortaya çıktı. Zehra Ari, yoldan geçtiği sırada, çiftlik içindeki keçilerin şişmiş şekilde yerde yattığını ve çevreye kötü bir koku yayıldığını fark etti. Koku yüzünden güçlükle hayvanların yanına yanaşabilen Ari, keçilerin telef olduğunu anladı. Ari, hemen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Çiftliğe gelen ekipler, hayvanların günlerdir bakımsız, aç ve susuz kaldığını, bu nedenle telef olduklarını belirledi. Telef olan keçilerin bazılarının, bazı kişi ya da kişilerce kuyuya atılıp yakılmak istendiğinin de belirlendiği kaydedildi. Ayrıca hayatta kalan bazı keçilerin ise açlıktan bir deri ve kemik kaldığı görüldü. Ekipler sağ kalan keçileri götürdü. Telef olan keçiler ise, ilaçlandıktan sonra açılan çukura gömüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Olayı ortaya çıkaran Zehra Ari, "Bu çiftlikten daha önce hayvan satın almıştım. Burada yaklaşık 600 küçükbaş hayvan bulunuyordu. Yarısı satılmış geri kalan ise açlıktan ve susuzluktan ölmüş. Bazı hayvanları çukura atıp yakmak istemişler. Ekipler, çiftliğin sahibine ceza kesecek. Hayvanlara yapılan bu tam bir vicdansızlıktır" dedi. Çiftliğin sahibinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve firari olduğu belirtilen Erol B. olduğu öğrenildi.

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