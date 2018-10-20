HABER

Çiftlikte aç kalan 150 keçi telef oldu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 17:39 | Son Güncelleme

ÇİFTLİK 4,5 MİLYONA MAL OLMUŞ Denizli'nin Çardak ilçesinde aç ve susuz kalan 150 keçinin öldüğü çiftliğin, 2013 yılında 4,5 milyon liraya mal edilerek kurulduğu ortaya çıktı.

ÇİFTLİK 4,5 MİLYONA MAL OLMUŞ
Denizli'nin Çardak ilçesinde aç ve susuz kalan 150 keçinin öldüğü çiftliğin, 2013 yılında 4,5 milyon liraya mal edilerek kurulduğu ortaya çıktı. Çiftliğin kurucusu Erol B.'nin, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından da onay verildiği belirtilen proje kapsamında, çiftliği için AB fonları çerçevesinde 1 milyon 800 bin lira hibe desteği aldığı, çiftliğin o dönem Türkiye'de ilk kez küçükbaş hayvan süt sağım sistemiyle donatıldığı öğrenildi. Çiftlik sahibi Erol B.'nin FETÖ soruşturması kapsamında güvenlik birimleri tarafından arandığı için çiftlikle ilgilenmediği ileri sürüldü.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

PARTNERSensiz nasıl yaşamışım ki ben?Sensiz nasıl yaşamışım ki ben?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır halkı teröristleri hüsrana uğrattı (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır halkı teröristleri hüsrana uğrattı (2)
Özgür-Der'den Danıştay'ın "öğrenci andı" kararına protestoÖzgür-Der'den Danıştay'ın "öğrenci andı" kararına protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

İlber Ortaylı sert çıktı: Oy endişesiyle işin cılkını çıkardılar

İlber Ortaylı sert çıktı: Oy endişesiyle işin cılkını çıkardılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu otobüsünde dehşet!

Yolcu otobüsünde dehşet!

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

AK Parti'den çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz

AK Parti'den çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.