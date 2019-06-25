HABER

Çiftlikte başlayıp, saman balyalarına sıçrayan yangın 4 saatte söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 17:02 | Son Güncelleme

KONYA'nın Güneysınır ilçesindeki çiftlikte başlayan yangın, kısa sürede saman balyalarına da sıçradı.

Çiftlikte başlayıp, saman balyalarına sıçrayan yangın 4 saatte söndürüldü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Güneysınır ilçesindeki çiftlikte başlayan yangın, kısa sürede saman balyalarına da sıçradı. İtfaiye görevlilerinin müdahale ettiği alevler, 4 saatte söndürüldü.
Güneysınır'a bağlı Güneybağ Mahallesi'nde, firmaya ait çiftlikte, dün gece, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede, saman balyalarının bulunduğu bölüme sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçeler ile kent merkezinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesi sonucu 4 saatte söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığını belirten Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, sosyal medyadan şu açıklamayı paylaştı:
'Güneybağ Mahallemizde bulunan bir çiftlikte akşam 22.00 civarında yangın meydana geldi. Güneysınır’daki itfaiyelerimiz yangına kısa sürede müdahale etti. Ancak yangının saman balyalarına sıçraması nedeniyle yangının büyümesi sonucu çevre ilçelerden ve Konya’dan yardım istedik. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Gece saat 02.00 civarında yangın kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybımız bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızı özellikle içinde bulunduğumuz mevsimde yangına karşı çok dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyarıyoruz.'

FOTOĞRAFLI

Çiftlikte başlayıp, saman balyalarına sıçrayan yangın 4 saatte söndürüldüÇiftlikte başlayıp, saman balyalarına sıçrayan yangın 4 saatte söndürüldüÇiftlikte başlayıp, saman balyalarına sıçrayan yangın 4 saatte söndürüldüÇiftlikte başlayıp, saman balyalarına sıçrayan yangın 4 saatte söndürüldü

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Tamirden dönen arazöz sayesinde büyümeden söndürüldüTamirden dönen arazöz sayesinde büyümeden söndürüldü
Gazipaşa'da makilik ve tarım arazisi yandıGazipaşa'da makilik ve tarım arazisi yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trafikte şoke eden görüntü! Aracını kalabalığın arasına sürdü

Trafikte şoke eden görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme! Doktorlar sevindiren haberi verdi

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.