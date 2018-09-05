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Çiftlikte bekçilik yapak kişi, sulama havuzunda ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 09:21 | Son Güncelleme

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, çiftlikte bekçilik yapan İhsan Demir (60), ağaç sulamak için kullanılan havuzda ölü bulundu.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, çiftlikte bekçilik yapan İhsan Demir (60), ağaç sulamak için kullanılan havuzda ölü bulundu. Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Eğriağaç Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde çiftlikte bekçilik yapan İhsan Demir'i göremeyen diğer çalışanlar, kendisini aramaya başladı. Ağaçların sulanması için kullanılan 2,5 metre derinliğindeki havuza gelen çiftliğin aşçısı, suyun içinde Demir'in cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sudan çıkartılan Demir'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Demir'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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