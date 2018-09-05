Adana'da bir çiftlikte bekçilik yapan kişi sulama havuzunda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Eğriağaç Mahallesi'ndeki bir çiftlikte bekçi olarak görev yapan İhsan Demir'i (60) portakal bahçesi için kullanılan sulama havuzunda hareketsiz şekilde bulan çiftlik çalışanları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Demir'in öldüğünü belirledi.

Demir'in cesedi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

