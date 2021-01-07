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Çiftlikte çıkan yangın korkuttu

07.01.2021 12:07 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Saray ilçesinde hayvan çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasıyla söndürüldü.Yangın, ilçeye bağlı Çayla Mahallesi’nde bulunan Kudret Ayyıldız’a ait hayvan çiftliğinde tadilat yapılan boş ahırda henüz nedeni bilinmeyen nedenle çıktı.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde hayvan çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın, ilçeye bağlı Çayla Mahallesi’nde bulunan Kudret Ayyıldız’a ait hayvan çiftliğinde tadilat yapılan boş ahırda henüz nedeni bilinmeyen nedenle çıktı. Havanın da rüzgarlı olması nedeniyle alevler samanlara sıçradı. Alevleri gören çiftlik çalışanları yangına müdahale ederken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken, Jandarma ve itfaiye ekibinin yangın çıkış nedeninin belirlenmesi için başlattıkları çalışma sürüyor.

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