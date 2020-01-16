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  4. Çiftlikte çıkan yangında 12 ton saman balyası küle döndü

Çiftlikte çıkan yangında 12 ton saman balyası küle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 19:33 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir hayvan çiftliğinin samanlık kısmında çıkan yangında yaklaşık 12 ton saman balyası yandı.Olay, İzmit ilçesi Akpınar Mahallesi’ne meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir hayvan çiftliğinin samanlık kısmında çıkan yangında yaklaşık 12 ton saman balyası yandı.
Olay, İzmit ilçesi Akpınar Mahallesi’ne meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Öter isimli bir vatandaşa ait hayvan çiftliğinin samanlık kısmında yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, samanlığı sardı. Olay yerine çağrılan iş makinelerinin yardımıyla alevler kontrol altına alınarak kısa süre sonra söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken yaklaşık 12 ton ağırlığındaki 4 bin saman balyası küle döndü. Ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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