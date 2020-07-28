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  4. Çiftlikte çıkan yangında 5 bin saman balyası kül oldu

Çiftlikte çıkan yangında 5 bin saman balyası kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 02:17 | Son Güncelleme

Çorum’un İskilip ilçesinde bir çiftliğin ahır kısmında çıkan yangında 5 bin saman balyası kül oldu. İskilip Belediyesine ait iş makineleri ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Çiftlikte çıkan yangında 5 bin saman balyası kül oldu

Edinilen bilgilere göre, Kazanlar mevkiinde Bilal Sağır’a ait çiftlikte belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çiftlik sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda iş makinesi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, belediye çalışanları ve vatandaşların müdahale etti. Yangın sırasında itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, vatandaşlar ve iş makineleri de çiftliğin etrafında toprak ve kum taşıyarak alevlerin çevrede bulunan evlere sıçramasını önledi. Yangın yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNE GELDİ

Olayın duyulmasının İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük yangın mahaline gelerek bilgi aldı. Çiftlik sahibi Bilal Sağır’a geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Sülük, “Çiftlik sahibine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmaması. Bir daha bu tür olayların yaşanmamasını diliyorum” dedi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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