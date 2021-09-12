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Çiftlikte vahşet! Sahibini öldürdüler, hayvanlara kurşun yağdırdılar

12.09.2021 03:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir çiftliği basan kişi ya da kişiler, çiftlik sahibini öldürdüler, büyükbaş hayvanlara da kurşun yağdırdılar. 1 hayvan kurtarılamazken, 3 hayvanın yaralandığı olayda saldırganlar kayıplara karıştı.

Çiftlikte vahşet! Sahibini öldürdüler, hayvanlara kurşun yağdırdılar

Edinilen bilgiye göre olay, Altınoluk’ta meydana geldi. Bent Yolu üzerinde bir çiftlikte sütçülükle geçimini sağlayan mahallenin sevilen kişilerden Muharrem Güler’in çiftliğine gelen kişi ya da kişiler ortalığı kan gölüne çevirdiler.

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ÇİFTLİK SAHİBİNİ ÖLDÜRDÜLER

Çiftlik sahibi 45 yaşındaki Muharrem Güler’i 11 el pompalı tüfekle ateş ederek öldüren saldırganlar, çiftlikte bulunan süt ineklerine de ateş açarak bir ineği öldürdüler, 3’ünü ise yaraladılar.

Hayatını kaybeden Güler, Çanakkale’nin Kumburun köyünde toprağa verildi. Jandarma’nın olay ile ilgili olarak araştırmasının çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Balıkesir silahlı saldırı
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