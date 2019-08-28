HABER

Çiftlikte yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 17:15 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesindeki bir hayvan çiftliğinin saman deposunda çıkan yangında alevler arasında kalan 1 traktör küle döndü.

Ali GÖKDAL/ KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesindeki bir hayvan çiftliğinin saman deposunda çıkan yangında alevler arasında kalan 1 traktör küle döndü. Çiftlik sahipleri, zararlarının 1,5 milyon lira olduğunu söyledi.

Kozan ilçesi Karabuza mevkiindeki Eyüp Küpkaraoğlu ve Mevlüt Gönen'e ait hayvan çiftliğinin saman deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında bir traktör de alevler arasında kalarak, kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine yangına Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Kozan Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözler ile müdahale edildi. 2 kepçenin de kullanıldığı müdahalede alevler güçlükle kontrol altına alınabildi. Küpkaraoğlu ve Gönen, yangının yol açtığı zararlarının 1, 5 milyon lira olduğunu belirtti.

PARTNERCem Yılmaz ile Defne Samyeli objektiflere böyle yakalandıCem Yılmaz ile Defne Samyeli objektiflere böyle yakalandı
Emniyet Müdürlüğü önünde lastiği patlayan kamyon paniğe neden olduEmniyet Müdürlüğü önünde lastiği patlayan kamyon paniğe neden oldu
Aydın’da devrilen servis otobüsü alev aldı: 20’si ağır 45 yaralıAydın’da devrilen servis otobüsü alev aldı: 20’si ağır 45 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.