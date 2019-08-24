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Çiftlikte yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 16:32 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Salihli ilçesindeki çiftlikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çiftlikte yangın çıktı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesindeki çiftlikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürülürken, çiftlikte büyük zarar oluştu.
Yenipazar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Topuz'a ait çiftlikte, saat 10.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangını, söndürmek için çalışma başlatıldı. Çiftlikteki hayvanlar tahliye edilirken, ekipleri, çalışmasının ardından yangın kısa sürede söndürdü. Yaklaşık 250 balya yonca, yangında kül oldu. Çiftlikte büyük zarar oluştu.

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Çiftlikte yangın çıktıÇiftlikte yangın çıktıÇiftlikte yangın çıktı

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