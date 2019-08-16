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Çiftlikte yangın çıktı, koyunlar telef olmaktan kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 10:17 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde derme çatma hayvan barınaklarının olduğu yerde yangın çıktı.

Çiftlikte yangın çıktı, koyunlar telef olmaktan kurtarıldı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde derme çatma hayvan barınaklarının olduğu yerde yangın çıktı. Yangında çok sayıda küçükbaş hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre olay, Ergene ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.
Yeşiltepe Mezarlığı yanında bulunan derme çatma hayvan ahırlarının bulunduğu yerde, samanların alev almasından dolayı çıkan yangında, mal sahibinin kamyoneti ve saman balyaları zarar görürken, alevlerden kaçamayan bir köpek de telef oldu.
Barınakta bulunan küçükbaş hayvanlar ise yangının bildirilmesi ile olay yerine ulaşan polis ekiplerinin de yardımıyla olay yeri dışına çıkarılırken, bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi de yangına müdahale ederek söndürdü.
Saman balyalarının arasında yangının devam etme riskine karşı Ergene Belediyesi ekipleri de iş makineleri ile müdahalede bulunarak samanları dağıttı ve soğutma çalışması yapıldı.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ve inceleme sürdürülüyor.

Çiftlikte yangın çıktı, koyunlar telef olmaktan kurtarıldı

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