HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çiftlikten demir malzeme çalarken suçüstü yakalandılar

Çiftlikten demir malzeme çalarken suçüstü yakalandılar

09.03.2021 14:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Salihli ilçesindeki bir tavuk çiftliğinden demir malzeme çalan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki bir tavuk çiftliğinden demir malzeme çalan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, yakalanan şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, İzmir-Ankara E96 Karayolu Caferbey Mahallesi mevkiinde bulunan B.O.Ü. ‘ye ait tavuk çiftliğinde meydana geldi. Çiftlikteki şüphelileri gören çevredekiler durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, A.Ö.(30), K.E.(19) ve E.Ö.’yü(26) demir malzemeleri kamyonete yüklerken suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.
Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar ve kamera kayıtlarında, çiftlikten demir malzemeleri çalarken suçüstü yakalanan şüphelilerden A.Ö.’nün farklı tarihlerde Gaziler ve Zafer Mahallesi’nden motosiklet, Atatürk ve Keli Mahallesi’nde meydana gelen otomobil hırsızlığı olaylarının şüphelisi olduğunu tespit etti.

3 şüpheliden 1’i tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden A.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilirken, K.E. ve E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Salihli’de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü! Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü!
Mervenur Polat'ın ölüm nedeni belli oldu!Mervenur Polat'ın ölüm nedeni belli oldu!
Çiçeksepeti çağrı merkezine nasıl ulaşılır?Çiçeksepeti çağrı merkezine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası

Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası

11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt

11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt

AK Partili Çamlı'nın Rasim Öztekin mesajı olay oldu

AK Partili Çamlı'nın Rasim Öztekin mesajı olay oldu

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Diğer Haberler

Aksaray'da flaş karar: Yasak kararı kalktı, marketlerde indirim 7 güne yayıldı

Yasak kararı kalktı: İndirimler 7 gün boyunca yapılacak

Çekmeköy'de iki kardeşin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

İki kardeşin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

MHP’den ‘İbrahim Zarap’ ve ‘Aytu Ç.’ açıklaması: Suç kişiseldir ve sahibini bağlar

MHP’den ‘İbrahim Zarap’ ve ‘Aytu Ç.’ açıklaması

Uğur Arslan’ın eşi Seçil Arslan kimdir? Seçil Arslan nereli, kaç yaşında?

Seçil Arslan kimdir?

Miraç kandili mesajları | Videolu, resimli kandil mesajları

Miraç kandili mesajları

'Çok yüksek riskli' Sinop'ta yeni kararlar peş peşe geldi: Okullardan çıkış yasak

Vakalar artınca alarm verildi: 24 saat yapılacak, çıkışlar yasak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.