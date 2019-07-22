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Çiftlikten kaybolan yarış atını kesip, etlerini almışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 21:30 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ilçesinde bir çiftlikten kaybolan İngiliz yarış atı ormanlık alanda, kesilmiş ve etleri alınmış olarak bulundu.

Çiftlikten kaybolan yarış atını kesip, etlerini almışlar

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ilçesinde bir çiftlikten kaybolan İngiliz yarış atı ormanlık alanda, kesilmiş ve etleri alınmış olarak bulundu.
Çerkezköy’ün Ambardere mevkiinde çiftliği bulunan Harun Ak, daha önce yarışlara katılmış 8 yaşındaki bir İngiliz atını satın almak için çiftliğine getirdi. Çiftliğinde başka atlar bulunan Ak’ın henüz satın alma aşamasında olduğu at, cuma günü ortadan kayboldu. Ak ve çiftlik çalışanları çevrede yaptıkları aramalarda atın izine rastlayamadı.
Bu akşam saatlerinde çiftliğe yaklaşık 500 metre mesafede çalılıklar arasında çobanlar parçalanmış bir at bulunca, durumu Harun Ak’a bildirdi. Ak, gittiği bölgede sadece kafa kısmı kalan atı, anlındaki beyaz renkten tanıdı. Atın, parçalanmış iç organları, bacaklarının alınmış olduğunu söyleyen Ak, “Sadece kafa kısmı ile kaburgaları kalmış. Görünce çok şaşırdım ve büyük üzüntü yaşadım. Atı büyük ihtimalle çiftlikten çalıp buraya getirerek kesmişler ve etlerini de almışlar. Şimdi emniyete gidip suç duruyunda bulunacağım. Çiftliğin güvenlik kameralarını incelemeye alacağız. Bunu yapanlar insan olamaz, bulunmasını istiyorum” dedi.

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Çiftlikten kaybolan yarış atını kesip, etlerini almışlarÇiftlikten kaybolan yarış atını kesip, etlerini almışlar

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