Çiftlikten koyun hırsızlığı kamerada

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, 3 hırsızın, çiftlikten çaldığı 36 koyunu kamyonete yüklediği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlardan Vahap A. ile İbrahim A., yakalanırken, R.D.'nin de gözaltına alınması için çalışma başlatıldı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Taşçı Mahallesi'nde Durmuş Diril, hayvanlarına yem vermek için ağıla gittiğinde, 36 koyunun olmadığını fark etti. Diril'in şikayeti üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgeye gelerek, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden 2 kişinin, koyunları ağılın bulunduğu sokaktan yürütüp, bir süre sonra başka birinin kullandığı kamyonete yüklediği belirlendi. Bölgedeki Plaka Tanıma Sistemi'nden aracın plakasını belirleyen ekipler, daha sonra araç sahibi ile yanındaki 2 kişinin kimliğini tespit etti. Sürücü Vahap A. ile İbrahim A., yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemi tamamlanan 2 kişi, adliyeye sevk edildi. İbrahim A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Vahap A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık olayına karışan R.D.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

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