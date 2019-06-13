Çığ altında kalan dağcı için 7 ay sonra yeniden arama çalışması

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'ndaki zirve tırmanışında çığ altında kalan dağcı Mustafa Kemal Karakoç'u (27) arama çalışmalarına, yaklaşık 7 ay sonra tekrar başlandı.

Demirkazık Dağı'nın Eznevit mevkisinde, 2 Aralık 2018'de, tırmanış yapan dağcılar Mustafa Kemal Karakoç ve Hilal İşcan, çığ altında kaldı. İşcan, 1 gün sonra kurtarılırken, yapılan aramalara rağmen Karakoç'a ulaşılamadı. Hava şartları kötüleşince arama- kurtarma çalışmalarına son verildi. Coğrafi konum ve çığ riski bulunması nedeniyle 7 aydır Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışmalarına ara verilmişti. Çevre illerden de gelen 23 kişilik AFAD ekibi, dün arama çalışmalarına yeniden başladı.

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