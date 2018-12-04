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Çığ altında kalan dağcının yakınları Niğde'ye gitti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 12:39 | Son Güncelleme

NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaparken düşen çığın altında kalan, arama çalışmaları süren dağcı Mustafa Kemal Karakoç'un (26), Konya'daki babası ve yakınları, bölgeye gitti.

Çığ altında kalan dağcının yakınları Niğde'ye gitti

Hasan DÖNMEZ- Hatice Ebru KOYUNCU/KONYA, (DHA)- NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaparken düşen çığın altında kalan, arama çalışmaları süren dağcı Mustafa Kemal Karakoç'un (26), Konya'daki babası ve yakınları, bölgeye gitti.
Çamardı ilçesinde pazar günü Demirkazık Dağı Eznevit zirvesine tırmanış gerçekleştiren, Hilal İşcan ile Mustafa Kemal Karakoç, saat 16.00 sıralarında inişe geçtiklerinde üzerlerine çığ düştü. İşcan, kar kütlesinin altında kendi imkanıyla kurtulurken, Karakoç'a ise henüz ulaşılamadı. Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı Atlantı Mahallesi'nde oturan Mustafa Kemal Karakoç'un babası Mehmet Karakoç'un yakınlarıyla birlikte haberi aldıktan sonra Niğde'ye gittiği öğrenildi. Karakoç'un Konya'da özel bir şirkette çalıştığı, tutkunu olduğu dağlarda hafta sonları tırmanış yapmaya gittiği belirtildi. Mustafa Kemal Karakoç'un geçen yıl bir tırmanış sırasında düşerek yaralandığı ve bacağına platin takıldığı öğrenildi.

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Çığ altında kalan dağcının yakınları Niğde'ye gittiÇığ altında kalan dağcının yakınları Niğde'ye gittiÇığ altında kalan dağcının yakınları Niğde'ye gitti

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