HABER

Çığ altında kalan iş makinesinin operatörü kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 14:32 | Son Güncelleme

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde karla mücadele sırasında düşen çığın altında kalan iş makinesinin operatörü kurtarıldı.

Çığ altında kalan iş makinesinin operatörü kurtarıldı

Gülay KUYUCU/BAHÇESARAY (Van), (DHA)- VAN'ın Bahçesaray ilçesinde karla mücadele sırasında düşen çığın altında kalan iş makinesinin operatörü kurtarıldı.
Van- Bahçesaray karayolunda Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yol açma çalışması sırasında çığ düştü. Çığ altında kalan greyder operatörü Erol Karaalp için mesai arkadaşları ve vatandaşlar çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Karaalp, iş makinesinin camları kırılarak çığ altından çıkarıldı. Karaalp'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Çığ altında kalan iş makinesinin operatörü kurtarıldıÇığ altında kalan iş makinesinin operatörü kurtarıldıÇığ altında kalan iş makinesinin operatörü kurtarıldıÇığ altında kalan iş makinesinin operatörü kurtarıldı

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Bolu'da sandığa gidemeyenlerin evine sandıklar gittiBolu'da sandığa gidemeyenlerin evine sandıklar gitti
Oy kullanmaya, su birikintilerinin içinden yürüyerek gittilerOy kullanmaya, su birikintilerinin içinden yürüyerek gittiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da sandık kavgası! Polis havaya ateş açtı

Adana'da sandık kavgası! Polis havaya ateş açtı

Son dakika! Denizli'de şiddetli deprem

Denizli'de şiddetli deprem

Oyunu kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti!

Oyunu kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti!

Sadece 11 seçmen var! Bu köyde oy verme işlemi 1,5 saatte bitti

Türkiye'nin en erken biten seçim sandığı

Türkiye sandık başında! Papağanıyla gelen de var, atıyla gelen de

Türkiye sandık başında! Papağanıyla gelen de var, atıyla gelen de

Suriye'den acı haber... Şehit ve yaralı var

Suriye'den acı haber... Şehit ve yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.