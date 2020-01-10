HABER
  4. Çığ altında kalan işçi toprağa verildi

Çığ altında kalan işçi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 16:32 | Son Güncelleme

Adana’nın Pozantı ilçesinde düşen çığda hayatını kaybeden ve 2 gün sonra cesedine ulaşılabilen Veli Bektaş’ın cenazesi, Kahramanmaraş’ta toprağa verildi.Pozantı ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi, Çatalpınar mevkisindeki krom maden ocağının yakınlarına çığ düşmesi sonucu 2 çocuk babası şoför Yasin Kılıç ile 2 çocuk babası Veli Bektaş (35) hayatını kaybetti.

Adana’nın Pozantı ilçesinde düşen çığda hayatını kaybeden ve 2 gün sonra cesedine ulaşılabilen Veli Bektaş’ın cenazesi, Kahramanmaraş’ta toprağa verildi.
Pozantı ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi, Çatalpınar mevkisindeki krom maden ocağının yakınlarına çığ düşmesi sonucu 2 çocuk babası şoför Yasin Kılıç ile 2 çocuk babası Veli Bektaş (35) hayatını kaybetti. Bekir Çalım ile Eray Mimik ise olayda yaralandı.
Olaydan 2 gün sonra çığ altından çıkarılan Veli Bektaş’ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Veli Bektaş’ın cenazesi Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Kazandere Mahallesi’nde çok sayıda kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAnnesinin intikamını alıyor!Annesinin intikamını alıyor!
Denizli’de usulsüz engelli raporu operasyonu: 52 gözaltıDenizli’de usulsüz engelli raporu operasyonu: 52 gözaltı
Kırklareli’de uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltıKırklareli’de uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Cinsellik itirafı! Sevda Demirel ile...

Cinsellik itirafı! Sevda Demirel ile...

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

'Hükümetle iş birliğine hazırız ama bir tek şartımız var'

'Hükümetle iş birliğine hazırız ama bir tek şartımız var'

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İran-ABD gerilimi sonrası Katar harekete geçti!

İran-ABD gerilimi sonrası Katar harekete geçti!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kaybolan 3 vatandaşımızın yeri tespit edildi

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kaybolan 3 vatandaşımızın yeri tespit edildi

İzmir'de Atatürk posterinin üzerinin kapatılmasıyla ilgili soruşturma

İzmir'deki olayla ilgili yeni gelişme!

Engelli vatandaşı otobüse almayan şoför hakkında karar verildi

Engelli vatandaşı otobüse almamıştı! Yeni gelişme

Elazığ'da 240 küçükbaş telef oldu, köy karantinaya alındı

Korkutan olay! Bir köy karantinaya alındı

Genç avukat Cemre Parmaksız’ın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Genç avukatın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Şehit uzman çavuşla ilgili yürek yakan detay

Şehit uzman çavuşla ilgili yürek yakan detay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.