Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu (3)

YASİN KILIÇ'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Adana'nın Pozantı ilçesinde, çığ düşmesi sonucu karlar altında kalan maden işçi Yasin Kılıç'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Kılıç'ın cenazesi, memleketi Pozantı ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'ne getirildi. Kılıç'ın yakınları, cenaze aracı geldiği sırada gözyaşı döktü. Eşi Teslime Kılıç (34), Yasin Kılıç'ın tabutuna sarılarak, ağladı. Kılıç için düzenlenen cenaze törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile ailesi fertleri katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından helallik alındıktan sonra Yasin Kılıç'ın cenazesi, toprağa verildi.

VELİ BEKTAŞ'IN CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLECEK

Öte yandan bugün karlar altında cansız bedeni bulunan maden işçisi Veli Bektaş'ın cenazesinin ise otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Kazandere Mahallesi'ne götürüleceği öğrenildi.

Ruşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)

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