HABER
  4. Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu (3)

Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 16:13 | Son Güncelleme

YASİN KILIÇ'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ Adana'nın Pozantı ilçesinde, çığ düşmesi sonucu karlar altında kalan maden işçi Yasin Kılıç'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Kılıç'ın cenazesi, memleketi Pozantı ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'ne getirildi.

YASİN KILIÇ'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Adana'nın Pozantı ilçesinde, çığ düşmesi sonucu karlar altında kalan maden işçi Yasin Kılıç'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Kılıç'ın cenazesi, memleketi Pozantı ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'ne getirildi. Kılıç'ın yakınları, cenaze aracı geldiği sırada gözyaşı döktü. Eşi Teslime Kılıç (34), Yasin Kılıç'ın tabutuna sarılarak, ağladı. Kılıç için düzenlenen cenaze törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile ailesi fertleri katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından helallik alındıktan sonra Yasin Kılıç'ın cenazesi, toprağa verildi.
VELİ BEKTAŞ'IN CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLECEK
Öte yandan bugün karlar altında cansız bedeni bulunan maden işçisi Veli Bektaş'ın cenazesinin ise otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Kazandere Mahallesi'ne götürüleceği öğrenildi.

Ruşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ölümden saniyelerle kurtulduÖlümden saniyelerle kurtuldu
Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu (3)Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu (3)
Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu (3)Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu (3)
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi?

Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi?

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Eski sevgilisinin yanında erkek görünce...

Eski sevgilisinin yanında erkek görünce...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anaokulunda skandal olay! İkizleri sandalyeye bağlamışlar

Anaokulunda skandal olay! Sandalyeye bağlamışlar

Muş'da okullar tatil mi, Muş Valiliği açıkladı mı? (10 Ocak cuma yarın Muş'da tatil haberi var mı?)

Kent genelinde okullar yarın tatil!

Mansur Yavaş karla mücadele çalışmalarıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi

Mansur Yavaş eleştirilere böyle yanıt verdi!

Kandıra'da baraj doldu, kapaklar açıldı

Baraj doldu, kapaklar açıldı

Bursa'da dehşete düşüren cinayet! Ağzını bantlayıp, kalbinden bıçakladılar

Bursa'da dehşete düşüren cinayet! Ağzını bantlayıp...

Baygınlık geçiren yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdiler

Baygınlık geçiren yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.