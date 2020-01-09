Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu (4)

VELİ BEKTAŞ'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Adana'nın Pozantı ilçesinde, çığ düşmesi sonucu karlar altında kalan maden işçi Veli Bektaş'ın cenazesi bölgeden çıkartılarak Pozantı Devlet Hastanesi'ne getirildi. Adana Vali Mahmut Demirtaş da hastaneye gelerek, Bektaş'ın yakınlarına taziye dileklerini iletti. Burada yapılan işlemlerin ardından Bektaş'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenaze, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Kazandere Mahallesi'ne gönderilecek.

FOTOĞRAFLI

