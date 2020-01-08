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  4. Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (4)

Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 18:13 | Son Güncelleme

ÖLEN İŞÇİNİN CENAZESİ POZANTI'YA GETİRİLDİ Adana'nın Pozantı ilçesinde çığ altında hayatını kaybeden maden işçisi Yasin Kılınç'ın cenazesi ekiplerin yolu açmasının ardından ambulansla Pozantı Devlet Hastanesi'ne getirildi.

ÖLEN İŞÇİNİN CENAZESİ POZANTI'YA GETİRİLDİ
Adana'nın Pozantı ilçesinde çığ altında hayatını kaybeden maden işçisi Yasin Kılınç'ın cenazesi ekiplerin yolu açmasının ardından ambulansla Pozantı Devlet Hastanesi'ne getirildi. Kılınç'ın yapılacak otopsinin ardından yarın toprağa verileceği bildirildi.
Olayda hafif yaralı kurtulan Bekir Çalım ve Eray Minik de aynı hastaneye getirilip, sağlık kontrolünden geçirildi. Yaralıları getiren maden işçileri ise, "Üzerlerine çığ düştü, kurtarmaya çalıştık. Arkadaşımızı kaybettiğimiz için çok üzgünüz" diyerek gözyaşı döktü.

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