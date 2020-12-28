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Çığ altında kalarak şehit olan asker için Hakkari’de tören düzenlendi

28.12.2020 21:26 | Son Güncelleme:
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Çığ altında kalarak şehit olan asker için Hakkari’de tören düzenlendi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde karla kapla yolu açma çalışmaları esnasında düşen çığın altında kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir için tören düzenlendi.Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Mirgesav üs bölgesinde kar nedeniyle kapanan yolun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında içinde bulunduğu loderin üzerine çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Özbent’in ardından bugün cenazesine ulaşılan şehit Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir için Hakkari Dağ ve Komando Tugayı’nda tören düzenlendi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde karla kapla yolu açma çalışmaları esnasında düşen çığın altında kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir için tören düzenlendi.
Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Mirgesav üs bölgesinde kar nedeniyle kapanan yolun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında içinde bulunduğu loderin üzerine çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Özbent’in ardından bugün cenazesine ulaşılan şehit Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir için Hakkari Dağ ve Komando Tugayı’nda tören düzenlendi. Kahramanmaraş’ın Göksu ilçesi doğumlu olduğu öğrenilen şehit için düzenlenen törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılınç, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, siyasi parti temsilcileri, şehit dernekleri başkanları, asker, polis ve bazı kurum müdürleri katıldı. Şehidin naaşının alana getirilmesinin ardından özgeçmişi okundu. İl Müftüsü Faruk Gürbüz’ün okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi memleketine uğurlandı.

Çığ altında kalarak şehit olan asker için Hakkari’de tören düzenlendi

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